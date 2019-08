Im Verfolgerduell besiegte die VSG Altglienicke den Berliner AK auswärts mit 4:2 (0:2). In einer ereignisreichen Partie brachte Enes Küc (32., 44.) die Gastgeber zunächst mit zwei Treffern, einer davon per Elfmeter, in Führung. Nach der Pause gelang Kevin Kahlert (55.) der Anschlusstreffer, wenig später glich Christian Skoda (62.) per Elfmeter zum 2:2 aus. Tugay Uzan (74.) brachte Altglienicke schließlich in Führung, Skoda (87.) sorgte mit seinem zweiten Treffer des Tages für den Endstand.