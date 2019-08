Ein Sieg wäre eigentlich Pflicht gewesen für Energie Cottbus gegen den Tabellenletzten VfB Auerbach - doch es ist anders gekommen: Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz verlor am Freitagabend gegen die Sachsen aus Auerbach deutlich mit 1:4 (1:2) - vor fast 6.000 Zuschauern im Stadion der Freundschaft.

Bereits nach zehn Minuten brachte der Ex-Cottbuser Marc-Philipp Zimmermann den Außenseiter in Führung. Zwar konnte Berkan Taz (20.) mit einem sehenswerten Schuss zwischenzeitlich ausgleichen, doch der Auerbacher Zimmermann (31.) traf erneut zur Führung. Trainer Wollitz war frustriert, die Probleme in der Defensive der Lausitzer waren kaum zu übersehen.

So auch beim vorentscheidenden 3:1 durch Thomas Stock (74.), bei dem die Gäste die Cottbuser auskonterten. Schließlich erzielte Zimmermann (88.) beim ersten Saisonsieg der Auerbacher seinen dritten Treffer des Tages. Viele Energie-Fans hatten das Stadion der Freundschaft da bereits enttäuscht verlassen. "Nach dem 1:2 hatten wir keine richtige Chance mehr", analysierte Wollitz und ergänzte: "Man kann Spiele verlieren, aber diese Art und Weise ist nicht in Ordnung. Wir haben heute ein kollektives Versagen an den Tag gelegt." Die Lausitzer rutschen durch die Klatsche auf den neunten Platz ab.