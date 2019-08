Der FC Energie Cottbus hat am 3. Spieltag der Regionalliga Nordost ein wahres Torfestival für sich entschieden. Die Lausitzer setzten sich am Sonntagnachmittag mit 5:3 (2:2) gegen den FC Rot-Weiß Erfurt durch. Damit gelang dem Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz acht Tage vor dem Pokalkracher in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München eine erfolgreiche Generalprobe.