In der Regionalliga Nordost hat der Berliner AK am 3. Spieltag seine Tabellenführung behauptet. Die Berliner gewannen am Samstagnachmittag gegen Germania Halberstadt mit 2:1 und bleiben damit knapp vor dem BFC Dynamo, der mit 1:0 gegen Union Fürstenwalde siegte. Beide Teams können trotz noch ausstehender Partien am Sonntag an diesem Spieltag nicht mehr eingeholt werden.