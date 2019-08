Mit einem 6:0-Kantersieg hat Hertha BSC II am Sonntagnachmittag den FSV Optik Rathenow besiegt und damit den dritten Erfolg in Serie eingefahren. Über 500 Zuschauer sahen im Stadion am Wurfplatz, wie Muhammed Kiprit (11.) die Herthaner schon nach wenigen Minuten per Elfmeter in Führung brachte.