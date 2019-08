"Wir hatten Probleme, ins Pressing reinzukommen", sagte Babelsberg-Coach Marco Vorbeck dem MDR. "Nichtsdestotrotz haben wir uns die ein oder andere Chance erspielt und hätten auch früher in Führung gehen können." In der zweiten Hälfte hätten dann die Kräfte nachgelassen. "Man hat gesehen, dass die Jungs platt waren, auch weil wir 30 Minuten Unterzahlspiel hatten vor drei Tagen. Dass wir uns dann noch das Tor fangen, ist bitter."

Sechstes Spiel und noch immer kein Sieg: Babelsberg 03 hat auch gegen Germania Halberstadt einen Dreier verpasst - und steckt damit weiterhin im Tabellenkeller fest. 1:1 (0:0) endete die Partie am Samstagnachmittag vor knapp 1.300 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion. Zwar waren die Nulldreier nach einer guten Stunde durch ein Tor von Moritz Kretzer in Führung gegangen, doch zehn Minuten später glich Kimbyze-Kimby Januario aus.

Die Fürstenwalder ließen dem Schlusslicht fast die gesamten 90 Minuten lang keine Chance. Der Finne Kimmo Hovi brachte sein Team nach einer knappen halben Stunde in Führung und legte in der 61. Minute das 2:0 nach. Für den Endstand sorgte Darryl Geurts (82.).

Deutlich besser lief es für Union Fürstenwalde . Das Team von Trainer Matthias Maucksch setzte seinen Lauf fort. Der 3:0-Sieg beim Tabellenletzten Bischofswerdaer FV war bereits der dritte in Serie. Damit holte der Club in der Englischen Woche die optimale Ausbeute von neun Punkten - und springt vorerst auf den siebten Tabellenplatz.

Viktoria 1889 hat gegen Auerbach den zweiten Heimsieg der Saison verpasst. Drei Tage nach dem 0:0 gegen Energie Cottbus sah das Team bis kurz vor Schluss wie der Sieger aus - gab die drei Punkte aber doch noch aus der Hand. Nach schöner Vorarbeit von Rafael Brand hatte Tino Schmidt die Führung erzielt. Paul Horschig traf fünf Minuten vor Abpfiff den Ausgleich.

Viktoria-Coach Benedetto Muzzicato war vor allem mit der Leistung seines Teams in der ersten Hälfte unzufrieden: "Wir waren vor der Pause sehr zögerlich, sehr pomadig, so kann man Zuhause nicht dominieren gegen eine Mannschaft, die zuletzt Rückenwind bekommen hat", sagte er dem MDR. "An der zweiten Hälfte kann ich nur kritisieren, dass wir nicht wissen, wie man den Ball am Torwart vorbei bekommt. So ist es am Ende ein verdientes 1:1."