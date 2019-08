Bild: imago images / Steffen Beyer

Junge Mannschaft hofft auf Erfolgserlebnis - Energie Cottbus ist noch im ersten Lehrjahr

27.08.19 | 18:55 Uhr

Es dauert ein bisschen, um Energie Cottbus in der Regionalligatabelle zu finden. Bis auf Platz zehn sind die Lausitzer inzwischen abgerutscht. Keine leichte Situation für das junge Team, das gegen Viktoria (Mittwoch, 19 Uhr im Livestream) auf ein Erfolgserlebnis hofft. Von Andreas Friebel

Fünf Spiele, drei Niederlagen und nur zwei Siege: Die Startbilanz des FC Energie ist ernüchternd. Insbesondere das 1:4 am vergangenen Freitag gegen Schlusslicht Auerbach hat richtig wehgetan. Die Folge waren unüberhörbare Pfiffe gegen Trainer Claus-Dieter Wollitz. "Ich weiß, dass wir richtig schlecht waren. Dennoch haben wir in den ersten Wochen gute Leistungen gezeigt. Deshalb hat mich die Stimmung im Stadion schon überrascht."

Regionalliga - und Schule

Was auch damit zu tun hat, dass die Erwartungshaltung nach dem tollen Pokalabend gegen Bayern München groß war. Zum Abpfiff der Partie stand eine Cottbuser Mannschaft auf dem Rasen, die im Schnitt knapp 19 Jahre alt ist. Und diese junge Mannschaft hat nun einen Rückschlag erlitten. "Irgendwann fällt man mal in ein Loch. Und da geht ein routinierter Spieler anders mit um, als ein 17, 18 oder 19-Jähriger", so der Trainer. Der auch noch ergänzt, dass "neben der Belastung Regionalliga, die Jungs auch noch zur Schule müssen, um ihr Abitur zu machen".

Erfahrene Spieler fallen aus

Dazu kommt, dass in dem noch immer kleinen Kader eine Reihe von erfahrenen Spielern ausfallen. Die Stütze in der Abwehr, Robert Müller, fehlt weiterhin. Innenverteidiger Ibrahim Hajtic konnte bislang nur eine Partie absolvieren. Felix Geisler, mit seinen 22 Jahren einer der Ältesten im Team, fehlt gegen Viktoria Berlin (Mittwoch, 19 Uhr im Livestream auf rbb|24) auch. Was übrig bleibt, sind Talente aus dem eigenen Nachwuchs. "Die Mannschaft hat eine gute Perspektive. Aber viele Spieler sind quasi noch im ersten Lehrjahr. Waren wir im ersten Lehrjahr schon so gut, wie ein Geselle oder Meister?", fragte Claus-Dieter Wollitz auf der wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag.

"Wir brauchen ein Erfolgserlebnis"

Dabei bemüht sich Energie auch weiter um erfahrene Kräfte. Zuletzt arbeitete man sehr intensiv an der Rückkehr des Brasilianers Marcelo. Er hatte seinen Vertrag bei Drittligist Chemnitz vor ein paar Tagen aufgelöst. "Er hätte uns richtig helfen können", so Wollitz, der aber am Dienstagvormittag eine Absage des Mittelfeldspielers kassierte. Er wechselt nach Portugal. "Wir haben uns sehr um ihn bemüht. Mehr ging nicht." Und so reisen die Lausitzer am Mittwoch erneut mit einer jungen Mannschaft nach Berlin. Dort hofft Wollitz auf ein Ende der Negativserie. "Es ist ein richtungsweisendes Spiel. Aber in unserer Situation müssen wir uns erst mal von der Tabelle lösen. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis."

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Dienstag, 27.August, 18.30 Uhr ZFC Meuselwitz - Hertha BSC II 1:4 (1:1) Dienstag, 27.August, 19.30 Uhr VfB Auerbach - FC Lok Leipzig 1:0 (0:0) Mittwoch, 28.August, 17.30 Uhr BFC Dynamo - Lichtenberg 47 -:- (-:-) Berliner AK 07 - VSG Altglienicke -:- (-:-) Chemie Leipzig - Union Fürstenwalde -:- (-:-) Mittwoch, 28.August, 19.00 Uhr SV Babelsberg 03 - Bischofswerdaer FV -:- (-:-) Optik Rathenow - Rot-Weiß Erfurt -:- (-:-) FC Viktoria 1889 - Energ.Cottbus -:- (-:-) Mittwoch, 28.August, 19.30 Uhr Wacker Nordhausen - Germania Halberstadt -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Hertha BSC II 6 5 0 1 22:6 +16 15 2. FC Lok Leipzig 6 4 1 1 11:6 +5 13 3. VSG Altglienicke 5 3 1 1 12:6 +6 10 4. BFC Dynamo 5 3 1 1 7:6 +1 10 5. Lichtenberg 47 4 3 0 1 7:3 +4 9 6. Berliner AK 07 5 3 0 2 8:5 +3 9 7. FC Viktoria 1889 5 2 2 1 6:3 +3 8 8. ZFC Meuselwitz 6 2 2 2 8:10 -2 8 9. Wacker Nordhausen 4 2 1 1 11:6 +5 7 10. Energ.Cottbus 5 2 0 3 13:16 -3 6 11. VfB Auerbach 6 2 0 4 8:13 -5 6 12. Germania Halberstadt 4 1 2 1 7:6 +1 5 13. Chemie Leipzig 4 0 4 0 1:1 0 4 14. Union Fürstenwalde 5 1 1 3 3:6 -3 4 15. Rot-Weiß Erfurt 5 1 1 3 8:12 -4 4 16. SV Babelsberg 03 4 0 2 2 2:5 -3 2 17. Optik Rathenow 4 0 1 3 2:12 -10 1 18. Bischofswerdaer FV 5 0 1 4 3:17 -14 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 30.August, 19.00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SC Staaken 1919 -:- (-:-) Samstag, 31.August, 14.00 Uhr Ludwigsfelder FC - Torgelower FC Greif -:- (-:-) Sonntag, 01.September, 13.30 Uhr TSG Neustrelitz - 1.FC Lok Stendal -:- (-:-) Sonntag, 01.September, 14.00 Uhr F.C. Hertha 03 Zehlendorf - F.C. Hansa Rostock II -:- (-:-) SV Victoria Seelow - Brandenburger SC Süd 05 -:- (-:-) Charlottenburger FC Hertha 06 - Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin -:- (-:-) MSV Pampow - SV Tasmania Berlin -:- (-:-) Greifswalder FC - FC Strausberg -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 3 3 0 0 13:4 +9 9 2. TSG Neustrelitz 3 3 0 0 7:4 +3 9 3. Greifswalder FC 3 2 1 0 5:2 +3 7 4. SC Staaken 1919 3 2 0 1 14:2 +12 6 5. F.C. Hansa Rostock II 3 2 0 1 9:6 +3 6 6. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 3 2 0 1 6:4 +2 6 7. Ludwigsfelder FC 3 1 1 1 7:4 +3 4 8. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 3 1 1 1 5:4 +1 4 9. Brandenburger SC Süd 05 3 1 1 1 4:4 0 4 10. Torgelower FC Greif 3 1 1 1 2:3 -1 4 11. 1.FC Lok Stendal 3 1 1 1 3:6 -3 4 12. SV Tasmania Berlin 3 1 0 2 4:6 -2 3 13. SV Victoria Seelow 3 1 0 2 5:13 -8 3 14. MSV Pampow 3 0 0 3 1:5 -4 0 15. FC Strausberg 3 0 0 3 4:13 -9 0 16. Charlottenburger FC Hertha 06 3 0 0 3 3:12 -9 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Samstag, 31.August, 13.30 Uhr VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SG Union Sandersdorf -:- (-:-) Samstag, 31.August, 14.00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - VfL 96 Halle -:- (-:-) FC Grimma - FC Carl Zeiss Jena II -:- (-:-) FC Oberlausitz Neugersdorf - FSV 63 Luckenwalde -:- (-:-) TV Askania Bernburg - VfB 1921 Krieschow -:- (-:-) 1.FC Merseburg - VFC Plauen -:- (-:-) FC Eilenburg - FSV Martinroda -:- (-:-) Sonntag, 01.September, 14.00 Uhr FC International Leipzig - FSV Wacker Nordhausen II -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FC Grimma 3 3 0 0 9:4 +5 9 2. FSV Wacker Nordhausen II 3 2 1 0 9:1 +8 7 3. FSV 63 Luckenwalde 3 2 1 0 8:0 +8 7 4. FC Einheit Rudolstadt 3 2 1 0 7:1 +6 7 5. FC Eilenburg 3 2 1 0 8:3 +5 7 6. FC Oberlausitz Neugersdorf 3 2 0 1 9:6 +3 6 7. 1.FC Merseburg 3 2 0 1 8:5 +3 6 8. FC Carl Zeiss Jena II 3 2 0 1 3:2 +1 6 9. VfL 96 Halle 3 2 0 1 4:5 -1 6 10. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 3 1 0 2 3:5 -2 3 11. VFC Plauen 3 1 0 2 3:9 -6 3 12. SG Union Sandersdorf 3 0 2 1 1:3 -2 2 13. FC International Leipzig 3 0 0 3 2:5 -3 0 14. FSV Martinroda 3 0 0 3 3:8 -5 0 15. TV Askania Bernburg 3 0 0 3 3:12 -9 0 16. VfB 1921 Krieschow 3 0 0 3 1:12 -11 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

