Die Saison in der Regionalliga Nordost hat gerade erst so richtig angefangen, da steht für ein Team schon eine wegweisende Woche auf dem Programm. Denn die VSG Altglienicke muss in der englischen Woche nicht nur drei Spiele in neun Tagen absolvieren, sondern bekommt es auch mit drei Hochkarätern der Liga zu tun.

BFC Dynamo, Berliner AK und Wacker Nordhausen heißen die kommenden Gegner - und die sind allesamt unter den Top sechs Teams der Liga anzutreffen. "Das sind drei Spitzenteams dieser Liga", sagt VSG-Trainer Karsten Heine. "Danach kann man ein Resümee ziehen, wo wir in etwa stehen."