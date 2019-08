Bild: imago images / Contrast

Regionalliga | Energie Cottbus vor dem Spiel in Rathenow - Ambitionen im Niemandsland

30.08.19 | 17:09 Uhr

Ist die Saison für Energie Cottbus schon gelaufen? Angesichts des Rückstands von acht Punkten auf Tabellenführer Hertha BSC II ist eine Rückkehr in die 3. Liga in weite Ferne gerückt. Doch Trainer Wollitz will lieber kleine Schritte gehen. Von Andreas Friebel

War das 0:0 am Mittwoch bei Viktoria Berlin die Wende zum Besseren oder nur eine Zwischenstopp auf dem Weg in das Niemandsland der Tabelle? Die richtige Antwort auf diese Frage wird es erst in ein paar Wochen geben. Bis dahin glaubt Trainer Claus-Dieter Wollitz, dass es eine Art Wende war. Denn zum ersten Mal in dieser Saison blieb Energie ohne Gegentor. "Wir haben in dieses Spiel viel investiert und hätten es auch gewinnen können. Das war eine gute Reaktion auf das Spiel zuvor." Da hatte Cottbus 1:4 gegen Schlusslicht Auerbach verloren.

“Von uns wird Platz eins erwartet. Und diese Erwartung wollen wir erfüllen."

"Wir laufen momentan den Punkten hinterher. Deshalb wäre es sehr wichtig, wenn wir am Montag gewinnen, auch um weiter Ruhe im Klub zu haben", so Wollitz. Der ist Realist und weiß, dass Platz eins in den kommenden Wochen völlig unrealistisch ist. "Davon sind wir sehr weit entfernt. Meine Vision für die nächste Zeit ist, dass wir uns stabilisieren, entwickeln und den Abstand nach vorn verkleinern." Mit Blick auf die Saison will der Coach aber von der Zielsetzung nicht abrücken. “Von uns wird Platz eins erwartet. Und diese Erwartung wollen wir erfüllen." Dafür braucht Cottbus am Montag in Rathenow (Anpfiff 19 Uhr, im Livestream auf rbb|24) aber drei Punkte.

Livestream imago images / Opokupix Mo 02.09.2019 | 19:00 | rbb Sport - Optik Rathenow - Energie Cottbus

Auch Optik erstmals ohne Gegentor

Die hätten die Havelländer auch gern. Denn bislang holte Optik erst zwei Zähler. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Erfurt. Damit kassierte Rathenow, so wie Energie auch, zum ersten Mal in dieser Saison kein Gegentor. "Das war eine ordentliche Leistung", resümierte anschließend Trainer Ingo Kahlisch.

Sein Cottbuser Kollege erwartet am Montag ein "enges Duell auf Augenhöhe", dass kein Selbstläufer wird. Zwei Mal standen sich beide Vereine in den vergangenen Jahren gegenüber, zwei Mal im Landespokal. In beiden Fällen behielt Cottbus die Oberhand. "Wir werden am Montag viel Willen und Disziplin brauchen, um zu gewinnen", schätzt Claus-Dieter Wollitz die Ausgangslage ein.

Verlegung wegen der Landtagswahl

Dass diese Partie auf den Montagabend verlegt worden ist, stieß unterdessen bei beiden Klubs auf Unverständnis. Während sämtliche Regionalligapartien am Samstag und Sonntag über die Bühne gehen, müssen Rathenow und Cottbus unter Flutlicht ran. Begründet wird dies mit Sicherheitsbedenken. Weil am Sonntag in Brandenburg gewählt wird, konnte nicht genügend Polizei für dieses Spiel abgestellt werden. Die Lausitzer hatten als Kompromiss einen Tausch des Heimrechtes vorgeschlagen. Energie wollte an diesem Wochenende zuhause spielen und wäre Anfang März ins Havelland gereist. Das hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) aber abgelehnt.

Niclas Erlbeck soll Energie verstärken

So haben die Lausitzer nächste Woche gleich drei(!) Partien zu spielen. Am Montag geht es nach Rathenow, am kommenden Freitag kommt Borussia Dortmund zum Benefizspiel und am Sonntag findet in Wildau die zweite Runde im Landespokal statt. Immerhin gibt es vor diesem Spiele-Marathon weiter Zuwachs im Kader. Der vereinslose Niclas Erlbeck kommt mit sofortiger Wirkung. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt in Jena aktiv. Im Januar wechselte er nach Chemnitz. Dort löste er aber nach wenigen Tagen seinen Vertrag wieder auf und war seitdem ohne Klub. "Wenn mit den Spielgenehmigungen alles klappt, ist er am Montag schon dabei", sagt Claus Dieter Wollitz. Sendung: rbb24, 02.09., 21:45 Uhr

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Samstag, 31.August, 13.30 Uhr Bischofswerdaer FV - Union Fürstenwalde -:- (-:-) SV Babelsberg 03 - Germania Halberstadt -:- (-:-) FC Viktoria 1889 - VfB Auerbach -:- (-:-) Sonntag, 01.September, 13.30 Uhr Berliner AK 07 - Rot-Weiß Erfurt -:- (-:-) BFC Dynamo - Hertha BSC II -:- (-:-) Chemie Leipzig - Lichtenberg 47 -:- (-:-) Wacker Nordhausen - VSG Altglienicke -:- (-:-) ZFC Meuselwitz - FC Lok Leipzig -:- (-:-) Montag, 02.September, 19.00 Uhr Optik Rathenow - Energ.Cottbus -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Hertha BSC II 6 5 0 1 22:6 +16 15 2. FC Lok Leipzig 6 4 2 0 12:6 +6 14 3. VSG Altglienicke 6 4 1 1 16:8 +8 13 4. BFC Dynamo 6 3 2 1 8:7 +1 11 5. Wacker Nordhausen 5 3 1 1 14:8 +6 10 6. Lichtenberg 47 5 3 1 1 8:4 +4 10 7. FC Viktoria 1889 6 2 3 1 6:3 +3 9 8. Berliner AK 07 6 3 0 3 10:9 +1 9 9. ZFC Meuselwitz 6 2 2 2 8:10 -2 8 10. Union Fürstenwalde 6 2 1 3 7:7 0 7 11. Energ.Cottbus 6 2 1 3 13:16 -3 7 12. Germania Halberstadt 5 1 2 2 9:9 0 5 13. Rot-Weiß Erfurt 6 1 2 3 8:12 -4 5 14. Chemie Leipzig 5 0 4 1 2:5 -3 4 15. VfB Auerbach 6 1 1 4 8:14 -6 4 16. SV Babelsberg 03 5 0 3 2 5:8 -3 3 17. Optik Rathenow 5 0 2 3 2:12 -10 2 18. Bischofswerdaer FV 6 0 2 4 6:20 -14 2 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 30.August, 19.00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SC Staaken 1919 -:- (-:-) Samstag, 31.August, 14.00 Uhr Ludwigsfelder FC - Torgelower FC Greif -:- (-:-) Sonntag, 01.September, 13.30 Uhr TSG Neustrelitz - 1.FC Lok Stendal -:- (-:-) Sonntag, 01.September, 14.00 Uhr F.C. Hertha 03 Zehlendorf - F.C. Hansa Rostock II -:- (-:-) SV Victoria Seelow - Brandenburger SC Süd 05 -:- (-:-) Charlottenburger FC Hertha 06 - Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin -:- (-:-) MSV Pampow - SV Tasmania Berlin -:- (-:-) Greifswalder FC - FC Strausberg -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 3 3 0 0 13:4 +9 9 2. TSG Neustrelitz 3 3 0 0 7:4 +3 9 3. Greifswalder FC 3 2 1 0 5:2 +3 7 4. SC Staaken 1919 3 2 0 1 14:2 +12 6 5. F.C. Hansa Rostock II 3 2 0 1 9:6 +3 6 6. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 3 2 0 1 6:4 +2 6 7. Ludwigsfelder FC 3 1 1 1 7:4 +3 4 8. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 3 1 1 1 5:4 +1 4 9. Brandenburger SC Süd 05 3 1 1 1 4:4 0 4 10. Torgelower FC Greif 3 1 1 1 2:3 -1 4 11. 1.FC Lok Stendal 3 1 1 1 3:6 -3 4 12. SV Tasmania Berlin 3 1 0 2 4:6 -2 3 13. SV Victoria Seelow 3 1 0 2 5:13 -8 3 14. MSV Pampow 3 0 0 3 1:5 -4 0 15. FC Strausberg 3 0 0 3 4:13 -9 0 16. Charlottenburger FC Hertha 06 3 0 0 3 3:12 -9 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Samstag, 31.August, 13.30 Uhr VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SG Union Sandersdorf -:- (-:-) Samstag, 31.August, 14.00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - VfL 96 Halle -:- (-:-) FC Grimma - FC Carl Zeiss Jena II -:- (-:-) FC Oberlausitz Neugersdorf - FSV 63 Luckenwalde -:- (-:-) TV Askania Bernburg - VfB 1921 Krieschow -:- (-:-) 1.FC Merseburg - VFC Plauen -:- (-:-) FC Eilenburg - FSV Martinroda -:- (-:-) Sonntag, 01.September, 14.00 Uhr FC International Leipzig - FSV Wacker Nordhausen II -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FC Grimma 3 3 0 0 9:4 +5 9 2. FSV Wacker Nordhausen II 3 2 1 0 9:1 +8 7 3. FSV 63 Luckenwalde 3 2 1 0 8:0 +8 7 4. FC Einheit Rudolstadt 3 2 1 0 7:1 +6 7 5. FC Eilenburg 3 2 1 0 8:3 +5 7 6. FC Oberlausitz Neugersdorf 3 2 0 1 9:6 +3 6 7. 1.FC Merseburg 3 2 0 1 8:5 +3 6 8. FC Carl Zeiss Jena II 3 2 0 1 3:2 +1 6 9. VfL 96 Halle 3 2 0 1 4:5 -1 6 10. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 3 1 0 2 3:5 -2 3 11. VFC Plauen 3 1 0 2 3:9 -6 3 12. SG Union Sandersdorf 3 0 2 1 1:3 -2 2 13. FC International Leipzig 3 0 0 3 2:5 -3 0 14. FSV Martinroda 3 0 0 3 3:8 -5 0 15. TV Askania Bernburg 3 0 0 3 3:12 -9 0 16. VfB 1921 Krieschow 3 0 0 3 1:12 -11 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte