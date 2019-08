Viereinhalb Jahre lang war Pal Dardai Cheftrainer von Hertha BSC. Viereinhalb Jahre lang prägte der Ungar den Verein mit seiner Vorstellung von Fußball. Die Spieler kannten die Automatismen, taktischen Anweisungen und Laufwege. Trainer Ante Covic will und muss das ändern, um seinen Fußball spielen zu lassen. Es ist ein Lernprozess, der im österreichischen Stegersbach weiter vorangetrieben wurde. Zweimal täglich bat Covic auf den Trainingsplatz und war am Ende ganz zufrieden. "Wir haben all das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben."