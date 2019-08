Die 2.550 Zuschauer im Frankfurter Stadion am Brentanobad erlebten einen stürmischen Start in diese Eröffnungspartie der Frauen-Bundesliga. Nachdem Johanna Elsig die Frankfurterin Laura Freigang im Strafraum zu Fall gebracht hatte, verwandelte Laura Feiersinger bereits in der sechsten Minuten den berechtigten Elfmeter. Potsdam brauchte nicht lange, um sich von dem Rückschlag zu erholen. In der 14. Minute nutzte Lara Prasnikar ein feines Zuspiel und glich zum 1:1 für ihre Mannschaft aus.

Doch auch dieses Ergebnis hielt nicht lange an, auch die Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt reagierten schnell: In der 17. Minute köpfte Laura Freigang nach einem schön geschossenen Freistoß zum 2:1 ein und stellte so den alten Vorsprung für ihr Team wieder her. Insgesamt waren die ersten 45 Minuten ein guter Auftakt in die diesjährige Bundesliga-Saison. Beide Mannschaften spielten schnell nach vorne und erarbeiteten sich so viele Torchancen.