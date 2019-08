Bild: imago/Matthias Koch

Fußball kann so viel Freude bereiten: Das Gesicht von Christopher Trimmel sagt viel mehr, als Worte es jemals könnten. Als der Österreicher mit seinem wunderschönen Treffer den 1:0-Sieg in Ingolstadt eintütete, war es der Startschuss für die Spielzeit 2017/2018 - die aus Unioner Sicht traumhaft begann und so schmerzhaft endete. Nach einem hart erarbeiteten Sieg in Bayern hielten sich die Eisernen stets in der Tabellenspitze. Am 16. Spieltag hatten sie nur drei Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Trotzdem musste Trainer Jens Keller gehen. Wieder übernahm André Hofschneider - doch in dieser Phase drohte alles den Bach runter zu gehen. Erst im sechsten Spiel unter Hofschneider gelang Union ein Sieg - die Abstiegsplätze rückten auf einmal in bedrohliche Nähe. Der achte Tabellenplatz klingt letztendlich deutlich versöhnlicher, als es die Saison über sehr lange Zeit war.