Auch für Vereins-Ikone Torsten Mattuschka ist die Bundesliga-Premiere von Union Berlin besonders. Trotzdem konnte er das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Im Interview erzählt er, warum er nur am Fernseher mitfieberte und was nach der Niederlage besser werden muss.

Torsten Mattuschka hat mit Union Berlin schon einiges erlebt. Ihm gelang es mit dem Verein in nur vier Jahren aus der Oberliga in die 2. Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Im Berlin-Derby 2011 gegen Hertha BSC schoss er das entscheidende Tor zum 2:1-Derbysieg für seine Mannschaft.

Torsten Mattuschka: Ja, leider konnte ich wegen meines Rückens nicht dabei sein. Ich habe das Spiel am Fernseher verfolgt. Es ist natürlich besonders, wenn man überlegt, dass Union in der Alten Försterei jetzt Bundesliga gegen Gegner wie RB Leipzig spielt. Das war schon groß und macht auch mich ein Stück weit stolz. Wir haben nun alle zwei Wochen die besten deutschen Mannschaften zu Besuch und das Team hat die Chance, sich mit diesen zu messen.

Man hat gesehen, dass es ein krasser Unterschied zur zweiten Liga war – natürlich reden wir auch von dem Tabellendritten der letzten Saison. Leipzig spielt in der Champions League und hat einen ganz anderen Kader als Union. Gerade bei der Dynamik, der Geschwindigkeit und der Passschärfe hat man gesehen, dass Leipzigs Mannschaft schon lange zusammen spielt. Union hat dagegen viele neue Spieler. Zudem war zu erkennen, dass viele bei uns noch nicht in der ersten Liga gespielt haben. Das war der wohl größte Unterschied. Hinzu kommen außerdem die vielen individuellen Fehler, die in der ersten einfach schneller bestraft werden als in der zweiten Liga. Es gilt, diese in Zukunft zu verringern.