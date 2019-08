Es war ein Testspiel, das Union Berlin offenbar am liebsten geheim halten wollte. Jedenfalls hatte der Bundesliga-Aufsteiger keinerlei Informationen herausgegeben, auch nicht an die Medien. Und so traten die Köpenicker am Freitag vor leeren Rängen im Stadion an der Alten Försterei gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo an - einen Tag, bevor es die ganz offizielle Generalprobe gegen die Spanier gibt (Samstag, 16 Uhr).

Und wahrscheinlich hätte davon tatsächlich niemand etwas mitbekommen. Wäre da nicht der twitterfreudige Gegner gewesen. Die Spanier verkündeten beim Kurznachrichtendienst die wichtigsten Ereignisse der Partie, ehe diese demnach 20 Minuten vor dem Ende beim Stand von 1:1 wegen starker Regenfälle abgebrochen wurde. Die Videobilder auf dem offiziellen Account des Clubs zeigen flackerndes Flutlicht, Sturm und sintflutartigen Regen.