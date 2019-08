imago images/Hartmut Bösener Video: rbb UM6 | 25.08.2019 | 18 Uhr | Martin Zimmermann | Bild: imago images/Hartmut Bösener

23:24 in Leipzig - Füchse Berlin unterliegen trotz furiosem Start

25.08.19 | 17:11 Uhr

Bitterer Saisonauftakt für die Füchse Berlin: In Leipzig verlor der Handball-Bundesligist am Ende mit 23:24 (14:10) - und das, obwohl das Team von Velimir Petkovic einen perfekten Start in die Partie erwischt hatte. Die Entscheidung fiel drei Sekunden vor Schluss.

Das hatten sich die Füchse Berlin ganz anders vorgestellt. "Es ist schwierig, etwas zu sagen, wenn du auf diese Art verlierst. Nach einem richtig guten Spiel stehst du mit leeren Händen da. Das ist einfach bitter", haderte Trainer Velimir Petkovic nach einer Auftaktpartie, die zur Nervenschlacht geworden war. 54 Minuten lang hatte sein Team am Sonntag beim DHfK Leipzig geführt und ging am Ende doch mit gesenkten Köpfen aus der Halle. Mit 23:24 (14:10) unterlag der Handball-Bundesligist. 0:2-Punkte - gleich nach dem ersten Spieltag.

5:0 nach zehn Minuten

Dabei war das, was die Füchse in der Startphase der Partie hinlegten, der Inbegriff eines Traumstarts. Torhüter-Neuzugang Dejan Milosavljev hielt gleich mal einen Siebenmeter und vorne trafen Fabian Wiede doppelt und Hans Lindberg dreifach. 5:0 stand es so, bevor Maximilian Janke nach zehn Minuten und zehn Sekunden überhaupt das erste Leipziger Tor erzielte. Es war zunächst nur eine kurze Unterbrechung der Füchse-Show. Nach 13 Minuten schmetterte - erneut - Wiede den Ball zum 7:1 ins leere Tor der Sachsen. Deren Coach André Haber sah sich daraufhin bereits zur zweiten Auszeit genötigt. Die Hausherren drohten, vollends überrollt zu werden. "Die ganze Mannschaft hat eine überragende Leistung in der Deckung gezeigt. Und dadurch haben wir auch diese Führung erarbeitet", sagte Petkovic.

Leipziger Coach muss sein Team wachrütteln

Doch dem Leipziger Coach gelang es, seine Mannschaft wachzurütteln. Der Berliner Spaziergang war beendet. In einem Spiel, das zunehmend zäher wurde, kamen die Leipziger zwischenzeitlich bis auf drei Tore heran (12:9/26. Minute). Das lag auch daran, dass die Füchse nun zu viele Zeitstrafen kassierten. Alleine fünf waren es in der ersten Hälfte - je zweimal traf es Jakov Gojun und Mijajlo Marsenic. Dem Herz der Deckung drohte also früh das Aus. Petkovic beobachtete die Strafen für seinen Mittelblock mit reichlich Unverständnis. "Ich frage mich, warum es dazu kommt. Ich bekomme Anrufe von Fernsehzuschauern, die sagen, das sei lächerlich gewesen", sagte er. Ein echtes Handicap für sein Team, das sich gerade durch die aggressive Abwehr ausgezeichnet hatte. Zur Halbzeit lagen die Berliner zwar wieder mit vier Treffern in Front - von der anfänglichen Souveränität war aber nicht mehr viel übrig.

Zahlen zum Spiel DHfK Leipzig - Füchse Berlin 24:23 (10:14) Tore für Leipzig: Semper (4), Weber (4), Mamic (4), Janke (4), Kristjansson (3/3), Krzikalla (2), Milosevic (1), Binder (1), Vortmann (1) Tore für Berlin: Lindberg (10/5), Wiede (6), Marsenic (3), Mandalinic (2), Matthes (2) Zuschauer: 4.527

Und plötzlich ist das Spiel gedreht

Und die Tendenz setzte sich in der zweiten Halbzeit fort. Es war nun ein Duell auf Augenhöhe. Der Vorsprung des Teams von Velimir Petkovic schmolz und schmolz. Immer wieder kamen die Leipziger bis auf ein Tor heran - angepeitscht vom Publikum. Für Petkovic kam das keinesfalls unerwartet. "Ich wusste, dass es schwierig für uns wird. Diese Probleme hatten wir auch in der Vorbereitung. Wir müssen viele Rekonvaleszenten integrieren und ihnen Zeit geben, dass sie zurückkommen", sagte er. Es war die Kraft, die sichtbar nachließ. In der 53. Minute gelang Leipzig schließlich erst der Ausgleich und dann sogar die Führung (22:21). Die Partie, die die Berliner zu Beginn so klar in der Hand hatten, entglitt ihnen zusehends. Lucas Krzikalla ließ drei Sekunden vor Schluss die Rothanbach-Halle erbeben - mit seinem Treffer zum 24:23-Schlussstand. Wirklich vorwerfen wollte und konnte Petkovic seinem Team aber nichts: "Meine Jungs haben vierzig Minuten lang einen überragenden Handball gespielt und haben einen richtigen Fight geliefert", sagte er.

Sendung: rbb UM6, 25.08.2019, 18 Uhr