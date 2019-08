Die Füchse Berlin sind in das Achtelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Nach dem Sieg gegen Krefeld am Samstagabend (35:22) gewann die Mannschaft von Velimir Petkovic auch ihr zweites Spiel der ersten Pokalrunde gegen den TuS N-Lübbecke. Am Sonntagnachmittag quälten sich die Berliner zu einem mühsamen 23:21-Erfolg (12:12) gegen den Zweitligisten. Bester Füchse-Werfer war Kapitän Hans Lindberg.

An diesem Sonntag taten sich die Füchse lange schwer: Gerade in der ersten Halbzeit gelang es der Mannschaft nicht, ihre Würfe zu verwandeln. Immer wieder scheiterten die Berliner an den Blöcken der Lübbecker und schafften es in der eigenen Defensive zu selten, die Abschlüsse der Nordrhein-Westfalen zu vereiteln. Somit setzten sich die Berliner zu keiner Zeit von dem Zweitligisten ab. Den höchsten Vorsprung von zwei Punkten glich Lübbecke zur Halbzeit aus, sodass beide Mannschaften mit 12:12 in die Kabinen gingen.

Velimir Petkovic konnte mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden sein und auch im zweiten Durchgang ließ das Team keine Steigerung erkennen. Immer wieder spielten die Füchse ihre Angriffe zu ungenau zu Ende und schafften es nicht, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Nach 50 Minuten stand es immer noch nur 19:19 und die Füchse-Fans zitterten mit ihrer Mannschaft, für die ein Ausscheiden in der ersten Pokalrunde einer Blamage gleichgekommen wäre.

Erst in der letzten Spielminute sicherte Hans Lindberg durch einen Siebenmeterwurf den 23:21-Endstand und beendete so eine quälende Hängepartie für sein Team. Durch den Sieg ziehen die Berliner in das Achtelfinale des DHB-Pokals ein, das am 01. oder 02. Oktober ausgetragen wird.