Etwas schüchtern wirkte Herthas Nummer 28 an diesem Freitag da vorne auf dem Podium - eingerahmt von Trainer Ante Covic und Manager Michael Preetz. 20 Millionen Euro hatte Hertha BSC für Dodi Lukebakio an den englischen Erstligisten FC Watford gezahlt. Der 21-Jährige hatte als Leihgabe die Düsseldorfer Fortuna in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll mit zehn Toren zum Klassenerhalt geschossen.

Hertha BSC sei ein großer Name in Deutschland, erzählte Lukebakio am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung. Ihm sei viel Vertrauen entgegengebracht worden und das wolle er jetzt unbedingt zurückzahlen. An seinen allerersten Auftritt im Olympiastadion erinnerte er sich auf Nachfrage. Getroffen hatte er damals beim Auswärtsspiel der Düsseldorfer in der Hauptstadt nicht. "Ich habe keinen konkreten Namen im Kopf, da waren aber viele Defensivspieler, die mir das Spiel echt schwer machten", berichtete Herthas Offensivmann.