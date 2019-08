Bild: imago images/Belga

Deutsches Halbfinal-Aus bei EM - Berliner Häner trotz Niederlage stolz auf Hockey-Team

23.08.19 | 13:54

Das Halbfinal-Aus der deutschen Hockey-Männer bei der Europameisterschaft im belgischen Antwerpen schmerzt auch noch am Tag danach. Gegen Weltmeister und Gastgeber Belgien verlor die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas am Donnerstag in einem hochklassigen Halbfinale mit 2:4 (2:0) und trifft nun im Spiel um Platz drei am Samstag auf die Niederlande. Martin Häner, 30-jähriger Verteidiger und Leistungsträger vom Berliner Hockey Club, hat eine unruhige Nacht hinter sich: "Schlafen ging nicht so gut und die Stimmung ist gedrückt", erzählt er enttäuscht. "Wir haben gestern gegen den Weltmeister fast drei Viertel des Spiels überragend gespielt. Das Spiel verloren wir eigentlich in den letzten 15 Minuten." Es sei schwer damit umzugehen führt Häner aus.



DHB-Team hält stark dagegen

Den Herren des Deutschen Hockey Bunds waren von Beginn an anzumerken, dass sie unbedingt ins Finale einziehen wollten. Außerdem stand noch die Revanche aus für die im Juni in der Pro League erlittene 0:8-Packung am Olympia-Zweiten. Das DHB-Team agierte konzentriert und stoppte das Hochgeschwindigkeits-Hockey der Gastgeber - so gut es ging. Zugleich fuhren sie gute Konter, die Christopher Rühr (21. Minute) und Florian Fuchs (26.) vor der Pause vollendeten. "Wir hatten sogar die Chancen zum 3:0", trauert Häner den vergebenen Möglichkeiten hinterher.



Die deutsche Mannschaft lässt zu viele Chancen liegen

Nach dem Wechsel griffen die Belgier wütend an, die nach zwei Strafecken zum Ausgleich kamen und damit wieder im Match waren (46./54.). Die Deutschen hielten weiter dagegen, nutzten aber - anders als die Belgier - ihre Strafecken-Chancen nicht. Ein Doppelschlag in der Schlussphase (56./59.)besiegelte dann die bittere Niederlage, weil beim letzten Tor der deutsche Keeper Victor Aly zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers seinen Kasten geräumt hatte. "Am Ende entschieden kleine Dinge", hebt Martin Häner die couragierte Leistung der Deutschen heraus. "Jetzt wollen wir uns gegen die Niederlande natürlich trotzdem mit einer Medaille belohnen", so Häner weiter.