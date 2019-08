www.imago-images.de Audio: Inforadio | 06.08.2019 | Interview Dirk Zingler | Bild: www.imago-images.de

Interview | Union-Präsident Dirk Zingler - "Wir sollten nicht versuchen, permanent anders zu sein"

06.08.19 | 15:36 Uhr

40 Jahre hat Dirk Zingler von der Bundesliga geträumt, ab dieser Saison heißen die Gegner seines 1. FC Union nun Bayern München und Borussia Dortmund. Im Interview spricht der Präsident der Eisernen über den neuen Alltag, Ängste und seinen rot-weißen Glücksschal.

rbb|24: Herr Zingler, wo ist denn eigentlich der rot-weiße Schal von Ihrer Oma? Schon gebügelt, zusammengelegt und bereit für das Abenteuer Bundesliga?

Dirk Zingler: (lacht) Ja, der hatte mich ja enttäuscht. Ich hatte ihn mit in Bochum, da hat er mir kein Glück gebracht und musste deshalb zur Strafe bei der Relegation zuhause bleiben. Und da ist er jetzt gerade noch.

Aber er kriegt noch mal die Chance in der Bundesliga? Oder bleiben Sie da hart?

Den habe ich bekommen, da war ich zehn. Der wartet also auch schon seit vierzig Jahren auf diesen Tag und deshalb wird er beim ersten Spiel dabei sein.

Nachdem der Aufstieg durch war, sind Sie immer wieder gefragt worden, ob es schon bei Ihnen angekommen ist, dass Sie in der nächsten Saison Bundesliga spielen werden. Ist es denn mittlerweile soweit?

(überlegt) Dir begegnen jetzt in den letzte Wochen immer wieder Augenblicke, wo Du damit konfrontiert wirst. Zum Beispiel der erste Spieltag der zweiten Liga. Du guckst Fernsehen und stellst fest: Du bist gar nicht mehr dabei (lacht). Das ist etwas sehr Komisches. Aber so richtig ankommen wird es erst, wenn angepfiffen wird.



Mal Hand auf's Herz: Gibt es etwas, wovor Sie Angst haben?

Ich habe ein bisschen Angst davor, dass um uns zu viele Themen gesponnen werden, die weniger mit Sport zu tun haben. Wir tun uns selbst keinen Gefallen und sollten darauf achten, dass uns von außen kein Heiligenschein aufgesetzt wird. Also wir sind nicht wirklich so viel anders als andere Profivereine. Wir haben zu bestimmten Dingen eine klarere Haltung, wir versuchen unseren Spieltag anders zu organisieren - konzentrierter auf den Fußball. Wir lassen Dinge weg, geben den Menschen um uns herum etwas mehr Raum. Aber am Ende sind wir einer von 18 Bundesligisten und das müssen wir auch sein, wenn wir zu den Top 18-Vereinen in Deutschland gehören wollen. Lasst uns authentisch bleiben, aber wir sollten nicht zwingend versuchen, permanent anders zu sein.

Sie gehen seit den 1970er Jahren zu den Eisernen, damals noch zusammen mit Ihrem Opa. Auf was freuen Sie sich bei all dem Verrückten, was jetzt kommen wird, am meisten?

Ich finde es total bemerkenswert, dass aus der Fanszene die Idee geboren wurde, Menschen zum ersten Heimspiel mitzunehmen, die uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten verlassen haben. Das berührt mich total. Weil, wer im Augenblick des höchsten Glücks an die denkt, die dieses Glück nicht mehr persönlich erfahren können, ist das eine sehr schöne Geste. Und am Ende freue ich mich, in die Gesichter der Menschen zu schauen, die hierher kommen mit einer solchen Vorfreude.

Das Ziel ist relativ klar: der Klassenerhalt…

Ist zwar eine Floskel, aber: Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und ich will hier gar nicht die Atmosphäre zulassen, dass wir mal ein Jahr durch die erste Liga gehen und Freude daran haben und dann ist es nicht so schlimm, wenn wir wieder absteigen. Dem werde ich von der ersten Sekunde an stark widersprechen.

Wie sieht der Alltag aus? Was hat sich vielleicht verändert?

Es ist vieles dabei, was immer dabei war. Wir bringen neue Farbe auf's Geländer und versuchen, die Alte Försterei wieder schick zu machen. Dieses Mal ist es viel mehr Aufwand für die Medien und den Spieltag an sich. Wir müssen noch enger zusammenrücken, weil wir noch weniger Platz haben. Es gibt so viele Anfragen: Ich habe in den letzten Wochen jeden Tag Mappen voller Briefe bekommen, wo Menschen und Familien mir ihre Lebensgeschichte erzählen und darum bitten, dass sie eine Karte bekommen. Das macht mich teilweise traurig, weil ich allen mitteilen muss: Leider geht's nicht. Das ist der bittere Teil bei dieser Euphorie, die gerade entstanden ist.

Sie haben direkt nach dem Aufstieg gesagt, dass die Stadionpläne für die Alte Försterei erstmal auf Eis gelegt werden. Wie ist da der Stand?

Wir hatten ursprünglich vor, 2020 die Eröffnung der "Alten Neuen Försterei" zum hundertjährigen Geburtstag zu feiern. Das wird uns nicht gelingen. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir im Jahr 2020 Baurecht bekommen, da werden wir hoffentlich den Baubeginn feiern können. Ob wir dann tatsächlich den Spaten in den Boden stecken oder nicht, entscheidet sich auf Basis vieler Fakten: In welcher Liga sind wir gerade? Wie ist die Gesamtsituation? Sind wir abgestiegen? Und erst, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, werden wir entscheiden, wann wir bauen.



Es gab ja eine Ausnahmeregelung, weil alle Vereine der ersten und zweiten Liga ihre Stadien anpassen mussten. Gilt die nach wie vor?

Wenn wir Baurecht haben, wird der Druck sicherlich auf uns erhöht, tatsächlich auch mit dem Bau zu beginnen. Aber wir werden die Gesamtsituation mit der DFL besprechen und die hat das allerhöchste Interesse daran, dass wir unter vernünftigen Bedingungen Fußball spielen - insbesondere in der ersten Liga. Ich weiß, dass der Druck erhöht wird, aber bin zuversichtlich, dass wir uns verständigen werden.

Sie haben darauf geachtet, dass sich vieles im Verein mit dem Aufstieg nicht verändert. Die Ticketpreise sind beispielsweise so geblieben wie vorher. Aber es gab ein Thema, über das viele Fans auch diskutiert haben: eine Immobilienfirma ist ab sofort der neue Hauptsponsor des 1. FC Union. Können Sie die Aufregung verstehen? Die kann ich total verstehen, weil letztlich in einer Situation in der Stadt, wo die Menschen Sorge haben, ob sie in fünf oder zehn Jahren noch genug Geld zur Verfügung haben, um ihre Miete zu bezahlen, da kann ich die Sorge auf alle Fälle verstehen. Ich bitte nur darum, dass die Realität dargestellt wird. 95 Prozent aller Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben uns gratuliert. Wir machen immer den Fehler, dass wir uns auf die abweichenden Meinungen konzentrieren und die dann zur Allgemeinheit erklären. So ist es nicht. In der realen Welt haben die Menschen uns gratuliert. Aber noch mal: ich habe Verständnis für die Menschen, die die Entscheidung nicht nachvollziehen können.

Es wird Gründe geben, aber warum ist es am Ende nicht ein Hauptsponsor geworden, der ein bisschen leichter verträglich ist für die Fans?

Weil das nicht der Gradmesser unseres Handelns ist, leicht verdauliche Entscheidungen zu treffen. Am Ende treffen wir die Entscheidungen, von denen wir überzeugt sind, dass sie die richtigen sind für den gesamten Verein. Das machen ich seit vielen vielen Jahren nicht mehr, die Entscheidungen des Vereins abhängig zu machen von der Zustimmung aller drumherum. Wir sind heute ein ganz bunter Haufen mit unterschiedlichen politisch-gesellschaftlichen und sozialen Meinungen. Deshalb ist der kleinste gemeinsame Nenner: hilft es dem Verein? Ist es gut für den Verein? Das ist es und deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen. Wenn wir einschätzen, dass die Mehrheit der Menschen um uns herum mit einer Entscheidung nicht leben könnten, dann würde es ja dem Verein nicht gut tun. Das betrifft aber diesen Fall überhaupt nicht.



Vielen Dank für das Gespräch!

