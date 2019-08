Auch die Potsdamerin Tabea Medert konnte sich über eine Medaille freuen. Im Kajak-Zweier über 1.000 Meter gewann sie gemeinsam mit Sarah Brüßler die Silbermedaille.

Weniger erfolgreich verlief der Tag für Franziska John. Die Potsdamerin musste sich im Kajak-Zweier über 200 Meter gemeinsam mit Tina Dietze aus Leipzig mit dem sechsten Platz begnügen.

Am Samstag stehen in Szeged die ersten Entscheidungen in den insgesamt zwölf olympischen Klassen auf dem Programm. Dort geht es für die deutschen Boote nicht nur um WM-Titel, sondern auch um die Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Tokio.