Der deutsche Kajak-Vierer der Männer um den Potsdamer Ronald Rauhe hat am Sonntag bei der Kanu-WM zum dritten Mal in Folge Gold gewonnen. Auf der 500-Meter-Distanz ließ das Flaggschiff des Deutschen Kanuverbandes im ungarischen Szeged die Teams aus Spanien und der Slowakei hinter sich. Zuvor hatte bereits der Berliner Jacob Schopf mit Olympiasieger Max Hoff aus Essen den Titel im Kajak-Zweier über die doppelte Distanz gewonnen.

Sebastian Brendel musste auf seiner Paradestrecke dem Brasilianer Isaquias Queiroz, Tomasz Kaczor aus Polen und dem Franzosen Adrien Bart den Vortritt lassen. Am Ende fehlten dem Potsdamer, der zur Halbzeit des Rennens noch in Führung lag, fünf Hundertstelsekunden auf Bronze. Der Potsdamer verpasste damit den fünften WM-Titel in Serie auf der olympischen Canadier-Distanz. "Die Enttäuschung ist riesengroß. Ich hatte mir auf jeden Fall eine Medaille vorgenommen und das nicht erreicht. Die Bedingungen waren fair, daran lag es nicht. Am Ende hat ein bisschen gefehlt", sagte der 31-Jährige dem Sport-Informationsdienst (SID).

Auf der nicht-olympischen Strecke über 5.000 Meter siegte Brendel dagegen zum Abschluss und sicherte sich auf der Marathon-Distanz den sechsten Titel in Folge. Außerdem gewann die Potsdamerin Tabea Medert über dieselbe Strecke im Kajak-Einer die Silbermedaille.