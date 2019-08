imago images/O. Behrendt Audio: Inforadio | 14.08.2019 | Martin Adam | Bild: imago images/O. Behrendt

Reportage | Was bringt Unions Aufstieg? - Köpenick zwischen Euphorie, Skepsis und Hoffnung

16.08.19 | 10:59 Uhr

Der 1. FC Union Berlin startet am Wochenende in die erste Bundesliga – und Köpenick mit ihm. Sind die Köpenicker genervt oder wollen sie vom Union-Aufstieg profitieren? Martin Adam hat sich umgeschaut.

Sonne überm Hafenbecken. Viktoria und Helgard liegen träge im Wasser und warten darauf, dass endlich die Bundesliga losgeht. Viktoria stammt aus Köpenick. Sie ist mit 84 Jahren die Ältere – und mit 92 Tonnen Gewicht die Schwerere. "Das ist noch ein richtiges Kielschiff mit toller Linienführung", sagt Simone Mann. Ihr gehören diese beiden Ausflugsschiffe von "eddyline". Viktoria scheint ihr Liebling zu sein: "Sie ist natürlich rot-weiß und draußen steht drauf: Union wird niemals untergehen."

Das Vereinsmotto ist mit feiner Ironie nur knapp über die Wasserlinie gepinselt. Simones verstorbener Ehemann, Eddy, alter Köpenicker und Union-Fanatiker, hatte seine kleine Flotte Union gewidmet und sie zu schwimmenden Liebeserklärungen gemacht. Mit Vereinslogo fährt die Viktoria seit 14 Jahren bei Heimspielen die Fans zum Stadion. Zweieinhalb Stunden dauert die Fahrt von der Friedrichstraße nach Köpenick zur Alten Försterei, dem Stadion von Union. Knapp 100 Fans passen aufs Schiff. Zu wenig, sagt Simone Mann. Für die erste Bundesliga muss nun Helgard, das zweite rot-weiße Schiff, mit ran. "Das mache ich auch sehr gern", sagt Simone Mann, "die Anfrage ist sonst einfach zu groß. Die Fans wollen wirklich mit den rot-weißen Schiffen fahren, die wollen sich zeigen in der Stadt. Die sind stolz."

Oliver Igel bei der Union-Aufstiegsfeier auf dem Rathaus-Balkon | Bild: imago images/Matthias Koch

Der Aufstieg ist für den Bezirk eine Chance

Dank der Bundesliga gibt es mehr Umsatz. Darauf hoffen in Köpenick viele. Allerdings glauben längst nicht alle daran. Ortswechsel: das Köpenicker Rathaus, altes Gemäuer, hohe Decken, schwere Türen. Hinter Oliver Igel, dem Köpenicker Bürgermeister mit den spitz gegelten Haaren, hängt der Union-Schal am Schrank. Der Aufstieg in die erste Bundesliga "ist jetzt eine Zäsur, das ist historisch", sagt er. Da spricht der Fan. Aber auch der Politiker Oliver Igel wünscht sich, dass der Aufstieg für den ganzen Bezirk um das Stadion herum eine Chance ist. So viel Aufmerksamkeit, sagt er, gebe es sonst nicht. Vor gerade einmal 20 Jahren, habe man "auf irgendwelchen Dorfspielplätzen in Brandenburg gespielt." Und jetzt kämen bald die großen Vereine in seinen Bezirk: "Das ist auch ein bisschen komisch, aber einfach toll!"

Stadionausbau erst in ein paar Jahren

Mehr Investitionen kämen wohl trotzdem vorerst nicht, gibt der Bürgermeister zu. Auch würden kaum mehr Menschen nach Köpenick ziehen wollen als ohnehin schon. Denn nach dem Zuzug der letzten Jahre sei der Bezirk eigentlich voll. Und für mehr Fans sei leider auch kein Platz, "weil das Stadion in der zweite Liga schon ausverkauft war. Es können nicht mehr Leute kommen, das funktioniert erst, wenn das Stadion ausgebaut wird." Darauf werden die Unioner aber noch einige Jahre warten müssen – ebenso wie auf das neue Verkehrskonzept. Das alte ist eine Katastrophe: jeden Abend verstopft Feierabendverkehr den Bezirk. Straßenbahnen und Bus bleiben stecken. Wenn Union spielt, kommt man nur noch zu Fuß weiter. Also was bringt dann der Hype dem Bezirk? Tourismus!, sagt der Bürgermeister: Berlin werde meist nur mit der Innenstadt in Verbindung gebracht. Jetzt aber mache der Fußballverein kostenlos Werbung für Köpenick: "Das ist jetzt der Vorteil, wenn Union jedes Wochenende in den Sportnachrichten vertreten sein wird."

Warten auf die Touristen

Köpenick ist bereit. Jens Hoffmann, Sprecher beim Tourismusverein, hat einen Traum: Ein Fußballfan von außerhalb kommt zum Spiel, merkt, wie schön Köpenick ist und kommt wieder – auch ohne Fußball. "Generell hoffen wir auf die Touristen, die sagen 'die Innenstadt ist mir zu voll, jetzt wollen wir was von den Außenbezirken sehen'", sagt Hoffmann. Köpenick habe eine ausgearbeitetes Tourismuskonzept rund ums Wasser, die Altstadt und die Geschichte des Bezirks von Mauerstreifen bis Hauptmann von Köpenick. "Ehrlich gesagt, haben wir sogar mehrere Hauptmänner. Die kann man mieten."



Jens Hoffmann lacht und zeigt auf eines der wenigen Köpenicker Hotels auf der anderen Seite der Dahme. Davon werde man noch mehr brauchen, sagt er. Sonst könnten Besucher zwar anreisen, aber nicht bleiben.

Vor dem Rückspiel in der Relegation steht der Mannschaftsbus des VfB Stuttgart vor einem Hotel in Köpenick

Köpenick hat zu wenige Hotels

Drüben im Hotel hängen Discokugeln von der Sichtbetondecke, Rezeption und Bar gehen ineinander über und das ganze Hotel mit seinen 190 Zimmern soll sich am besten eher wie eine große Lounge anfühlen, erklärt Manager Sascha Braunstein. Mit Union seien sie gut vernetzt, "sodass wir immer den direkten Weg suchen, wenn es Übernachtungsgäste gibt. Die gegnerischen Mannschaften werden auch über die Kontakte von Union vormittelt. Da profitieren wir sehr." Noch gibt es wenige Hotels in Köpenick. Für die vorhandenen bedeutet das ein gutes Geschäft. Allerdings sei es auch riskant, Mannschaften zu beherbergen, sagt Braunstein. Die Gäste seien sehr anspruchsvoll, brauchten Ruhe und gegnerische Fans könnten auf die Idee kommen, Rauchbomben ins Hotel zu werfen.

Public Viewing ist zu teuer

Das Hotel zeigt jedes Bundesligaspiel in der Lounge. Für die alten Union-Fankneipen sei ein Sky-Abo aber viel zu teuer – selbst für die freiheit fünfzehn, ein großes Kulturprojekt mit Biergarten und Bar am Rand der Altstadt. Jens Karnowski ist hier der Geschäftsführer. Er freut sich trotzdem auf die kommende Saison: "Es wird sich eine neue Euphorie durch die Bevölkerung ziehen. Ich glaube, damit wird es auch für unseren Biergarten hier einen anderen Zuspruch geben."

Ist die Köpenicker Altstadt bald völlig überlaufen?

Der Aufstieg macht manchen Köpenickern auch Angst

Aber nicht für alle ist der Aufstieg von Union nur eine gute Nachricht. "Alles, was für Union mehr ist, ist für uns weniger", sagt Michael Richter. Er verdient sein Geld mit Hochzeiten. Seine Spreelounge, einige Meter vom Rathaus entfernt, mit Terrasse am Wasser und zwei Sälen, kann man mieten. Das machten vor allem Brautpaare, sagt er, und schöne Hochzeit in Weiß und Fußballfans, passe nicht immer: "Wir habe hier bald eine lesbische Hochzeit. Die haben leider nicht damit geplant, dass Borussia Dortmund in die Stadt kommt. Und die Sensibilität des schwarzen Blocks der Dortmunder halte ich für begrenzt genderfähig." Da werde es dumme Sprüche geben, für das Brautpaar werde das sicher unangenehm, meint Michael Richter Er gönne Union den Aufstieg. Aber aus rein kaufmännischer Sicht habe er Angst davor, dass sich seine Hochzeitsgesellschaften durch eine zugeparkte und von Fans geflutete Altstadt bis ans Buffet kämpfen müssten. Der Erfolg für den Rest von Köpenick "ist eine anderer als für uns, denn wir haben hier eigentlich nur mit den Auswirkungen zu tun."

Vor denen hat offenbar auch so mancher Union Fan Angst. "Toll, dass wir aufgestiegen sind – aber hoffentlich bleibt alles, wie es ist", sagen viele, die mit Union-Shirts in Köpenick unterwegs sind. Davon weiß auch Bürgermeister Oliver Igel und meint, Köpenick müsse am Ende schon für alle da sein. Einer würde sich jedenfalls vorbehaltlos freuen, sagt Simone Mann: ihr vor fünf Jahren verstorbener Mann Eddy. "Der wäre der glücklichste Mensch dieser Welt. Aber er guckt immer von oben mit zu ist immer dabei. Bei jeder Fahrt ist er dabei." Sendung: Inforadio, 15.08.2019, 09:25 Uhr

So startete Union in den vergangenen zehn Jahren in die Saison

Bild: imago/Matthias Koch Voller Fokus auf die Kugel: Union Berlin musste als Aufsteiger in der Zweitliga-Saison 2009/10 bei Rot-Weiß Oberhausen ran. Die Köpenicker hatten gerade ihr neues Stadion An der Alten Försterei eingeweiht, im ersten Saisonspiel ging es jedoch in die nordrhein-westfälische Fremde - und das sehr erfolgreich. 3:0 siegten die Eisernen. John Jairo Mosquera, Karim Benyamina und Torsten Mattuschka erzielten die Treffer. Zur Freude aller Unioner hielt das Team im Anschluss die Klasse und beendete die Saison auf einem starken zwölften Platz.



Bild: imago/Fishing 4 Immer schön cool bleiben: Zu Beginn der Folgesaison ging es auf den neuen Tivoli zu Alemannia Aachen - und es war gleich richtig Druck auf dem Kessel. Union war nur Tage zuvor in der ersten Pokalrunde gegen Regionalligist Halle ausgeschieden und brauchte ein Erfolgserlebnis. Vor mehr als 20.000 Zuschauern - davon rund 300 mitgereiste Berliner - führten die Köpenicker zunächst, lagen dann zurück und holten letztendlich mit einem 2:2 noch einen Punkt. Benyamina und Chinedu Ede netzten ein. "Nach dem 1:2 hat man wieder einmal unser wahres Gesicht gesehen", resümierte Kapitän Torsten Mattuschka. Dieses kämpferische Gesicht bescherte den Eisernen den elften Tabellenplatz und somit den erneuten Klassenerhalt am Saisonende.



Bild: imago/Matthias Koch Saisonauftakt zu Hause? Das gab es für Union lange nicht. Auch die Spielzeit 2011/2012 begannen sie auswärts - an diesem warmen Tag im Juli 2011 hieß der Gegner FSV Frankfurt. Diese Begegnung sollte eine ganz besondere Geschichte schreiben. Zunächst traf Silvio zum 1:0 für die Eisernen per Elfmeter. Zehn Minuten vor Schluss war es dann so weit: Karim Benyamina nahm per Volley Maß und traf - für den FSV Frankfurt. Unions damaliger Rekordtorschütze war im Sommer an den Main gewechselt. Ein kleiner Trost für die Köpenicker: Sie selbst landeten am Ende der Saison auf dem siebten Tabellenplatz - Benyamina und Frankfurt nur auf dem 13.



Bild: imago/Jan Huebner Michael Parensens Gesicht beweist: Die Rot-Weißen können auch Spektakel zum Saisonbeginn. Die Spielzeit 2012/2013 begann mit einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Auf dem Betzenberg ging es - natürlich auswärts - gegen Bundesliga-Absteiger Kaiserslautern. Eigentlich hätte es aus Berliner Sicht gar nicht besser laufen können: Parensen und Zoundi brachten Union in Front. Doch dann begann die verrückte letzte halbe Stunde. Der FCK drehte das Spiel und fühlte sich im strömenden Regen schon wie der Sieger. Bis Marc Pfertzel in der Nachspielzeit noch einen Punkt sicherte. Purer Wahnsinn am Montagabend. Union-Coach Neuhaus konnte trotzdem zufrieden mit siner Mannschaft sein - langsam aber sicher etablierte sie sich in der oberen Tabellenhälfte. Zum zweiten Mal in Folge sprang der siebte Platz heraus.



Bild: imago/Matthias Koch Umsonst geflogen, Daniel Haas. Der Unioner Keeper konnte den Einschlag und den Fehlstart zu Saisonbeginn 2013/2014 nicht verhindern. Endlich durften die Köpenicker in der zweiten Liga am ersten Spieltag im Stadion An der Alten Försterei ran - und verloren prompt. 0:1 hieß es am Ende gegen den VfL Bochum. Trotz Auftaktpleite legten die Hauptstädter einen guten Start in die Saison hin - verkorksten aber die Rückrunde, so dass nach sieben Jahren die Trennung von Trainer Uwe Neuhaus bekanntgegeben wurde. Er beendete seine letzte Saison auf dem neunten Tabellenplatz.



Bild: imago/Matthias Koch Immer weiter kämpfen: Norbert Düwel übernahm als Neuer die Geschicke - sein Debüt als Cheftrainer feierte er in der Spielzeit 2014/2015 in Karlsruhe. Doch viel mehr als sich rein- und umhauende Spieler gab es auf dem Platz nicht zu sehen. Keine Tore, ein Punkt und das erste Zweitligaspiel für den ewigen Christopher Trimmel. Der Aufgalopp für eine Saison, die auf dem siebten Platz enden - aber ein Zeichen für die Zukunft darstellen sollte: Mit uns geht es wieder aufwärts. Stück für Stück.



Bild: imago/Matthias Koch "Mannschaft und Fans: Kraftvoll und energisch in die neue Saison". Na, wenn das kein Empfang zum Saisonauftakt war. Die Union-Anhänger zeigten sich schon früh in der Spielzeit in Topform - das galt nur leider nicht so wirklich für ihre Jungs auf dem Platz. Dem 1:1 im ersten Spiel der Saison 2015/2016 gegen Fortuna Düsseldorf folgte ein echter Fehlstart, der Norbert Düwel schließlich den Job kostete. Es war der Beginn einer turbulenten Saison: Sascha Lewandowski übernahm das Traineramt, musste dieses aus gesundheitlichen Gründen nach einem halben Jahr wieder niederlegen. Daraufhin sprang Co-Trainer André Hofschneider ein. Das wohl Erstaunlichste an dieser Spielzeit: Die Köpenicker spielten eine richtig starke Rückrunde und wurden Sechster.



Bild: imago/Matthias Koch "Oje, worauf hab ich mich denn hier eingelassen?" Das wird sich der neue Chef an der Seitenlinie am ersten Spieltag der Saison 2016/2017 vielleicht gedacht haben. Jens Keller sollte mit den Berlinern langsam aber sicher Richtung Bundesliga schielen - der erste Auftritt in Bochum machte jedoch wenig Hoffnung. 1:2 hieß es aus Sicht des Ex-Schalkers Keller. Doch anstatt eines beginnenden Albtraums, wurde die Spielzeit eine Nervenschlacht - um den Aufstieg, wohlgemerkt. Union verpatzte aussichtsreich liegend den Schlussspurt und musste sich mit dem ungeliebten vierten Tabellenplatz zufrieden geben.



Bild: imago/Matthias Koch Fußball kann so viel Freude bereiten: Das Gesicht von Christopher Trimmel sagt viel mehr, als Worte es jemals könnten. Als der Österreicher mit seinem wunderschönen Treffer den 1:0-Sieg in Ingolstadt eintütete, war es der Startschuss für die Spielzeit 2017/2018 - die aus Unioner Sicht traumhaft begann und so schmerzhaft endete. Nach einem hart erarbeiteten Sieg in Bayern hielten sich die Eisernen stets in der Tabellenspitze. Am 16. Spieltag hatten sie nur drei Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Trotzdem musste Trainer Jens Keller gehen. Wieder übernahm André Hofschneider - doch in dieser Phase drohte alles den Bach runter zu gehen. Erst im sechsten Spiel unter Hofschneider gelang Union ein Sieg - die Abstiegsplätze rückten auf einmal in bedrohliche Nähe. Der achte Tabellenplatz klingt letztendlich deutlich versöhnlicher, als es die Saison über sehr lange Zeit war.



Bild: imago/Contrast Es ist dieser eine magische Moment, der im Fußball manchmal genügt. Dass es das erste Tor einer Saison sein würde, die man in Köpenick niemals wieder vergessen wird, das konnte Felix Kroos in der 87. Minute gegen Erzgebirge Aue nur schwer ahnen. Aber eines war sicher: Die Spielzeit 2018/2019, das zweite Jahr von Trainer Urs Fischer, startete nicht nur dramatisch und emotional - sie entfachte eine bisher so noch nicht dagewesene Leidenschaft. Union Berlins Zeit war gekommen. Es sollte die vorerst letzte Saison in der zweiten Liga sein. Zehn Jahre im Unterhaus endeten. Und alles begann mit einem Freistoß.

