Im Diskuswerfen der Männer sind bisher nur der deutsche Meister Martin Wierig und David Wrobel - beide aus Magdeburg - sicher dabei. Ein WM-Startplatz ist damit noch offen. Endgültig ausgeschlossen ist ein Start Hartings bei dem Großereignis also noch nicht. Man werde weiter "eine enge Kommunikation" mit Athlet und Trainer pflegen und den Zeitraum bis zum Nominierungsschluss am 6. September für die WM nutzen, sagte Idriss Gonschinska, Generaldirektor des Verbandes. "Danach werden wir uns darstellen."

Am vergangenen Wochenende war Harting in der Qualifikation der nationalen Titelkämpfe in Berlin mit drei ungültigen Versuchen gescheitert und hatte zudem harsche Kritik an den Deutschen Meisterschaften und dem DLV geäußert. "Deutsche Meisterschaften sind immer der große letzte Nominierungswettkampf, wo der DLV sagt: 'Ihr müsst hinfahren!' Es ist die letzte Erpressungsmöglichkeit der deutschen Leichtathletik", hatte der 29-Jährige unter anderem gesagt.

Das sorgte für großen Unmut. Gonschinska habe Harting dann einen Tag vor der vorläufigen Nichtnomminierung zu einem persönlichen Gespräch getroffen: "Es war ein sehr offener und kritischer Dialog, über deren Inhalt wir Vertraulichkeit vereinbart haben", so der Generaldirektor.

