Der Sieger des Jubiläumsrennens der Deutschen Tourenwagenmasters heißt René Rast. Der Mindener gewann am Sonntag das 500. Rennen der DTM auf dem Lausitzring vor Vortagessieger Nico Müller aus der Schweiz und Mike Rockenfeller. Mit Jamie Green und Robin Frijns konnte Audi einen Fünffach-Erfolg feiern. Die Ingolstädter sicherten sich bereits vier Rennen vor Saisonende den Sieg in der Herstellerwertung.

Rast, der am Vortag durch einen technischen Defekt ausgefallen war, konnte gleich beim Start vom vierten auf den zweiten Platz vorfahren. Noch in der Anfangsphase übernahm er die Führung und hatte diese auch noch inne, als alle Fahrer bereits ihren Pflichtstopp absolviert hatten.

Durch den fünften Saisonsieg baute Rast seine Führung in der Gesamtwertung auf 234 Punkte aus. Müller hat als Zweiter 20 Zähler weniger. Das vorletzte Rennwochenende findet am 14./15. September am Nürburgring statt.