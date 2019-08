Es ist das herausragende Ereignis der Rennsaison in Hoppegarten: Am Sonntag wird auf der Galopprennbahn in Märkisch-Oderland der Große Preis von Berlin ausgetragen. Der Rennbahn-Inhaber Gerhard Schöningh kündigte ein "kleines, aber bezüglich der Leistungen sehr hochwertiges Feld" an. Mit Oliver Peslier und Wiliam Buick gingen bei dem mit 155.000 Euro dotierten Preis Jockeys von europäischem Format an den Start.