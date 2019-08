Bild: dpa/Kadir Caliskan

Porträt | Berliner Ringerin Olivia Andrich - Von Klein Olympia auf die Weltbühne

21.08.19 | 15:54 Uhr

3.000 Jahre lang war Ringen ein reiner Männersport, erst seit 30 Jahren dürfen auch Frauen und Mädchen mitmachen. Die Berlinerin Olivia Andrich zählt zu den großen Talenten in der deutschen Ringerlandschaft - und ist mit ihren 16 Jahren für viele schon ein Vorbild. Von Philipp Laberenz

Marco Mütze hatte eine Offenbarung. "Wie die sich bewegen konnte, mit welchem Biss und Kampfgeist die damals Neunjährige in ihr erstes Training gegangen ist, da habe ich gedacht: Also wenn ich mal eine Europameisterin trainieren werde, dann wird sie das sein", sagt der Trainer beim SV Luftfahrt Ringen. "Das wusste ich in ihrer ersten Trainingseinheit."



Acht Jahre später sitzt Trainer Marco Mütze vor einer leicht ergrauten Turnhalle im Berliner Südosten – und strahlt vor Glück. Neben ihm jenes Mädchen, für das seine Prophezeiung galt: Olivia Andrich. Bei der Europameisterschaft Ende Juni in Italien erfüllte sie fast die Vorhersehung, die 16-Jährige errang die Silbermedaille. "Nur Silber", lacht Mütze und schiebt eine Pause ein. "Aber nächstes Jahr werden wir wieder was damit zu tun haben."

Eines der großen deutschen Talente

Die Berlinerin Olivia Andrich zählt zu den großen Talenten in der deutschen Ringerlandschaft. Und das, obwohl sie nicht auf das Sportinternat in Frankfurt/Oder geht. Andrich trainiert weiterhin beim Kiez-Verein SV Luftfahrt, besucht das Ostrom Humboldt OSZ in Pankow, hat nun das Abitur vor sich und spielt in ihrer Freizeit weiterhin gerne Gitarre. Ringen aber, das ist ihre große Leidenschaft.



Dieser intensive Sport, der den Athleten körperlich alles abverlangt, ist längst nicht mehr reine Männersache. Offiziell anerkannt ist das Frauenringen seit den Achtzigerjahren. Mit den Spielen 2004 in Athen auch Olympische Disziplin. In Berlin hat sich die Frauensparte unter Marco Mütze stetig weiterentwickelt. Beim SV Luftfahrt aus Treptow hat die Förderung des Nachwuchses besondere Bedeutung.

Andrich: "Ohne Ringen würde ich nie so viel reisen"

Andrich sagt: "Ringen ist unglaublich vielfältig." Das Sportliche einerseits, Technik, Kraft, Schnelligkeit. Ringer sind Kompaktpakete. "Es gehört aber noch viel mehr dazu", ergänzt sie. Das Team sei wie eine Familie. Neue Erfahrungen durch neue Menschen und Reisen. Und gerade von ihren Exkursionen hatte sie zuletzt reichlich. Trainingslager, Wettkämpfe, Turniere - Andrich lernt die Welt kennen.



"Ohne Ringen würde ich nie so viel reisen können und so viele verschiedene Länder sehen", sagt sie. "Durch die Spiele war ich jetzt das erste Mal auf einem anderen Kontinent." Die Spiele: damit meint Andrich das Europäische Olympische Jugendfestival. Kaum einen Monat nach der EM ging sie in Baku (Aserbaidschan) an den Start, gleiche Kategorie bis 53 Kilogramm. Nur der Ausgang war ein anderer: Dritter Platz, Bronzemedaille.

Ein Knäuel aus vier Beinen und Armen

Nun ist Andrich nach Grünau gekommen, Stadtteil Bohnsdorf. Sporthalle der Grundschule am Butzelberg statt Weltbühne. Draußen ein Spielplatz, Mütter mit Kindern. Drinnen zwei große Matten, gelb, rot, außen blau. Drumherum noch mehr Kinder. Mattenflöhe, Punktejäger oder Wildcats heißen die hier. Überall wuseln sie herum, springen und lärmen, lungern auf Bänken, klettern an Wänden, auf Geländern. Nichts ist sicher vor ihnen. Solange bis sie dran sind, selbst auf die Matte müssen, sich miteinander messen. Dann werden diese jungen Körper plötzlich ganz ruhig, eine lauernde Anspannung, die sich mit dem Pfiff des Unparteiischen entlädt. Jungen und Mädchen gehen aufeinander los, drängen den anderen mit Kraft und Geschick auf die Matte, verhaken sich, rollen in einem kleinen Knäuel aus vier Beinen und Armen über den weichen Boden hinweg.



Klein Olympia 2019 - so nennt der Ringerverein SV Luftfahrt die Veranstaltung für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren. Knapp 120 Teilnehmer aus Berlin und Brandenbrug begrüßt der Kiez-Verein aus Treptow an diesem Tag. 27 Mädchen darunter. Die Idee: Eine Veranstaltung als Keimzelle. "Es geht darum, sich lokal zu treffen, um herauszufinden, wer sich für ein Trainingslager oder zu einem Wettkampf im anderen Bundesgebiet empfiehlt", sagt der Trainer. "Das ist für eine Auszeichnung, wenn mal jemand weiter weg mit darf."

Tränen fließen nach dem Wettkampf

Auffällig viele Tränen kullern die über rote Wangen. Mützes Erklärung: Es fehle in der Gesellschaft an Möglichkeiten sich zu messen. "Diese Wettkampfsituation, Mädchen gegen Mädchen, Junge gegen Junge erzeuge einen enormen emotionalen Druck, der dann entweiche. Tränen fließen oftmals nicht wegen Schmerzen, sondern weil der Druck weg ist", sagt Mütze und betont gleichfalls den Wert dieser Erfahrung. "Das ist einfach eine ganz wertvolle Nummer, wenn Kinder lernen, dass auch bei Niederlagen alles okay ist. Die Sonne geht morgen trotzdem wieder auf." Im Sport gehe es eben um mehr als Sieg und Niederlage. "Wir als Ringer oder überhaupt als Kampfsportler haben die gesellschaftliche Rolle, den fairen Wettstreit miteinander einfach gesellschaftstauglich zu machen."



Für Olivia Andrich geht es an diesem Tag auch um mehr. Sie ist so etwas wie der Ehrengast, verteilt sie Umarmungen, Aufmunterungen, Anfeuerungen, gibt Tipps und spendet Beifall, ehrt die Sieger im Anschluss der Wettkämpfe, ist Vorbild und große Freundin. Auf dem Weg von Klein Olympia in die große Welt.