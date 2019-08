Nach drei Niederlagen in Folge

Der Berliner AK hat sich nach der 2:4-Niederlage gegen die VSG Altglienicke am Mittwochabend von Trainer Ersan Parlatan getrennt. Dies gab der Verein am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite bekannt.

"Wenn du drei Spiele nacheinander verlierst, kann man schon mal damit rechnen", kommentierte der Sportliche Leiter Mehmet Öztürk die Entscheidung des Klubs gegenüber rbb|24. "Wir mussten reagieren. Wir haben nach dem Spiel gegen Altglienicke gesehen, dass da was nicht stimmt. Man hatte im Vorstand nicht das Gefühl, dass wir mit Ersan Parlatan gegen Erfurt gewinnen", so Öztürk. Der Berliner AK war mit drei Siegen in die Regionalliga-Saison gestartet und hatte anschließend gegen Aufsteiger Lichtenberg 47, Hertha BSC II und Altglienicke verloren.