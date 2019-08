Bild: imago images/Kruczynski

Regionalliga Nordost - Lichtenberg will gegen den BAK die kleine Chance nutzen

15.08.19 | 08:07

Wenn am Samstagmittag um 13:30 Uhr im Hans-Zoschke-Stadion die Partie von Lichtenberg 47 gegen den Berliner AK angepfiffen wird, treffen zwei Regionalliga-Welten aufeinander. Da ist auf der einen Seite der Liga-Neuling mit dem Ziel Klassenerhalt - und auf der anderen der Vizemeister der vergangenen Saison, der nach dieser Spielzeit ganz oben stehen will. Dementsprechend klar sind die Rollen im Berliner Derby verteilt, zumal dem ambitionierten BAK ein perfekter Saisonstart geglückt ist. Mit neun Punkten aus drei Spielen steht die Mannschaft auf dem ersten Tabellenplatz. "Wir rechnen uns wenig bis nichts aus. Wir sind klarer Außenseiter", lautet daher auch die Einschätzung von Lichtenberg-Trainer Uwe Lehmann. Doch aus der 37-Jährige konnte schon jubeln. Bislang steht einem Sieg am ersten Spieltag in Auerbach eine Niederlage in Meuselwitz gegenüber. Das erste Heimspiel des Clubs wurde beim Stand von 1:1 abgebrochen - ein Gewitter stoppte das Duell mit Rathenow.

Drei Fragen an: Lichtenberg-Trainer Uwe Lehmann Wie fühlt sich das Abenteuer Regionalliga bislang an? Spannend. Es gibt viele neue Dinge. Wir sind immer noch so ein bisschen reizüberflutet. Wir sind ja gleich mit einer englischen Woche gestartet - mit dem Heimspiel, das wegen eines Unwetters abgebrochen worden ist. Und dann war am Montag auch noch Union Berlin bei uns zum Testspiel zu Gast. Das war ein absolutes Highlight und für uns als Verein eine außergewöhnliche Veranstaltung. Da nehmen wir ein bisschen Schwung mit.

Wie fällt Ihr sportliches Urteil nach den ersten Partien aus? Ich bin mit dem Auftakt eigentlich soweit zufrieden. In Auerbach hatten wir Glück, dass wir gewinnen. Das habe ich auch gleich nach dem Spiel so deutlich gesagt. Gegen Rathenow waren - wäre das Spiel nicht abgebrochen worden - alle drei Spielausgänge möglich. Das war offen. Und in Meuselwitz waren wir spielerisch schon verbessert. Da hat nur das Ergebnis für uns nicht gepasst.

Was rechnen Sie sich nun gegen den Berliner AK aus? Wenig bis nichts. Wir sind klarer Außenseiter. Und trotzdem wollen wir natürlich schauen, dass wir in irgendeiner Form Punkte holen können. Für uns ist der größte Unterschied, dass wir in den vergangenen Jahren in der Oberliga sehr viel Ballbesitz hatten und dominant waren. Wir müssen uns weiter mit Blick auf das Verteidigen verbessern. Wenn wir das gut machen - und das ist uns eigentlich in Meuselwitz und gegen Union Berlin schon gut gelungen - ist es nicht unmöglich, auch gegen den BAK etwas mitzunehmen. Aber im Normalfall haben wir wenig Chancen. Alle anzeigen

Auf einen Stolperer des BAK wartet der BFC Dynamo. Das Team von Trainer Christian Benbennek ist ebenfalls mit voller Punktzahl gestartet und wird - etwas überraschend - nur durch ein schlechteres Torverhältnis von Platz eins getrennt. Nun geht es für die junge Mannschaft nach Halberstadt. Dort haben sie zuletzt schlechte Erfahrung mit Berlinern gemacht. Im DFB-Pokal verloren sie in der ersten Runde gegen Union Berlin. An sich kein Wunder beim Duell Regional- gegen Bundesligist. Doch das 0:6 war am Ende durchaus happig.

Kann Cottbus den Pokalschwung mitnehmen?

In Lauerstellung hinter den ungeschlagenen Teams befindet sich Energie Cottbus. Für die Lausitzer gilt es, den Rückenwind aus der Pokal-Partie gegen Bayern München mitzunehmen und aus dem Abend, der - trotz Niederlage - die Erinnerungen an großen Fußball-Zeiten aufleben ließ, Kraft zu schöpfen. Denn die Aufgabe bei der Rückkehr in den Liga-Alltag wird nicht leicht. Für den Tabellenfünften steht die Auswärtsfahrt zum Dritten Lok Leipzig steht an. Die haben bislang kein Spiel verloren - und sieben Punkte auf dem Konto. Ebenfalls im oberen Tabellendrittel mischt Hertha II mit. Nach einer Auftaktpleite schossen die Nachwuchs-Kicker zuletzt gleich zweimal fünf Tore. Zuerst kam Cottbus beim 5:2 unter die Räder, dann hatte Auerbach gegen die Mannschaft von Andreas "Zecke" Neuendorf keine Chance und verlor mit 1:5. Die Aufgabe für den nächsten Gegner Optik Rathenow ist also durchaus kompliziert - und die Trainer-Legende Ingo Kahlisch muss sich etwas einfallen lassen, um die torhungrigen Herthaner zu bremsen und die nächsten Zähler zu holen. Bislang steht nur einer zu Buche.

