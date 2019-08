Ruder-WM in Linz

Bei den Ruder-Weltmeisterschaften im österreichischen Linz hat der Deutschland-Achter am Dienstag souverän das Finale erreicht. Die Crew um den Berliner Steuermann Martin Sauermann feierte im Vorlauf einen Start-Ziel-Sieg vor Vizeweltmeister Australien und zog auf direktem Weg ins Finale am Sonntag ein.

Gleich zu Beginn der 2.000 Meter langen Strecke setzte sich das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) ab und hatte im Ziel eine Bootslänge Vorsprung auf die deutlich stärker eingeschätzten Australier.

Dass die Konkurrenz dennoch in Form ist, konnte das Team zehn Minuten später im nächsten Vorlauf beobachten. Olympiasieger Großbritannien, den das deutsche Team im Juli geschlagen hatte, war in 5:25,91 Minuten deutlich schneller als das deutsche Boot (5:30,28). Allerdings waren die Briten in ihrem Lauf gegen den WM-Vierten USA und den EM-Dritten Niederlande auch erheblich stärker gefordert. "Wir wissen auch, dass die stärkeren Boote im anderen Vorlauf waren", sagte Steuermann Martin Sauer.