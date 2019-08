Bild: imago images/Matthias Koch

Verhärtete Fronten zwischen Fans und Jens Redlich - TeBe-Saisonauftaktsieg von Vorstandstreit überschattet

04.08.19 | 20:33

Erster Spieltag, erster Sieg - Tennis Borussia ist mit einem 4:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Tasmania in die neue Saison gestartet. Doch nicht dieser Triumph im Traditionsduell in der Nordost-Staffel der Fußball-Oberliga stand im Mittelpunkt, sondern der anhaltende Streit zwischen der aktiven Fanszene und dem derzeit abgesetzten Vorstandsvorsitzenden Jens Redlich. Während dieser am Sonntag den Erfolg der Lila-Weißen mit der Mannschaft im Mittelkreis feierte, quittierte der Fanblock, in den sich der neue Vorstand um den Vorsitzenden Günter Brombosch gesellt hatte, den Sieg mit "Redlich raus"-Chören. Anschließend bedankte sich die Mannschaft bei den rund 500 Fans, die erstmals seit der ominösen Mitgliederversammlung im Januar wieder ein Spiel ihres Vereins besucht hatten.



Streit um Rechtmäßigkeit des Führungswechsels

Hintergrund dieser Auseinandersetzung ist der Streit einer großen Anhängergruppe mit Geldgeber Jens Redlich. Bei einer turbulenten Mitgliederversammlung im Januar scheiterte die Opposition im Verein gegen Vorstandschef. Im Juli aber bestellte die Gruppe offenbar ohne Redlichs Wissen in dessen Abwesenheit in den Ferien erfolgreich einen neuen Vorstand, der nun auch in der Geschäftsstelle arbeitet. Es war eine offiziell anmutende Vereinsmitteilung veröffentlicht worden, wonach Günter Brombosch vom Aufsichtsrat als neuer Vorstandsvorsitzender bestellt worden sei. Seitdem streiten nun beide Seiten, also Alt-Vorstand Redlich und Neuvorstand Brombosch, um die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit dieses Führungswechsels.



Auch während des Spiels verhärtete Fronten

Schon während des Spiels am Sonntag waren die verhärteten Fronten deutlich sichtbar geworden. So stand Redlich neben der Trainerbank, während die Anhänger gegenüber einen lautstarken Wall bildeten. Und vermutlich wird es so verhärtet wie diesmal im Neuköllner Werner- Seelenbinder-Sportpark zwischen den verfeindeten Blöcken wohl auch in den nächsten Wochen weiter gehen. Beide Seiten gehen davon aus, rechtlich richtig gehandelt zu haben.



Redlich sieht sich weiter als Vereinschef. "Ich bin offiziell noch als Vorstandsvorsitzender im Amt. Wir haben das juristisch geprüft", sagte der 38-Jährige dem "Tagesspiegel". Nach dem Spiel verwies der Geschäftsführer einer Fitnessstudiokette darauf, dass die Unterlagen, die der Aufsichtsrat dem Amtsgericht eingereicht hatte, um Redlich aus dem Vereinsregister zu entfernen, unvollständig gewesen seien. "Ich denke, wir werden dort in den nächsten 14 Tagen Klarheit erlangen", ist sich Redlich, der während seines Urlaubs in den USA von der Absetzung überrascht wurde, sicher.



Aber auch der neue Vorstandsvorsitzende Brombosch geht mit seinen Vorstandskollegen davon aus, "dass wir dem Gesamtverein weiter vorstehen werden." Zudem hätten er und seine Kollegen "kein Problem, wenn Jens Redlich weiter Sponsor bleibt." Aber ohne weitere Befugnisse. Der 2016 zum Verein gestoßene Redlich habe laut eigener Aussage bisher rund 2,8 Millionen Euro in den Verein gesteckt.

Mannschaft mit guter Leistung trotz des Streits

Den kräftigen Aussagen von Ex-Vorstand Redlich wird die Gegenseite in den kommenden Wochen auch genauso kräftig antworten wollen. "Wir haben uns in der letzten Woche zurückgehalten, damit die Mannschaft sich auf das Spiel konzentrieren konnte", sagt Brombosch.



Das war dem Team von Trainer Dennis Kutrieb offenbar gelungen. Dabei ist auch dem Coach, der im vergangenen Jahr von Redlich zum Cheftrainer erkoren wurde, der Zwiespalt deutlich anzumerken. Für Kutrieb war "es absolut positiv, vor so einer Kulisse zu spielen." Doch zugleich fragt er sich, ob die Anhänger, die unter den insgesamt 1.370 Zuschauern für die beste Stimmung gesorgt hatten, auch wiederkommen würden, "wenn die Uhren in den nächsten Wochen wieder zurückgestellt werden."