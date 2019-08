Damentennis in Berlin

Um 21 Uhr stand die Entscheidung fest: Die Mitglieder des LTTC Rot-Weiß Berlin haben sich am Samstagabend mehrheitlich für ein internationales Rasenturnier im Frauentennis auf ihrer Anlage ausgesprochen. Nach rbb-Informationen stimmten 101 Mitglieder für das geplante WTA-Turnier auf ihrer Anlage. 53 Mitglieder stimmten dagegen. Es gab zwei Enthaltungen.

Kehrt das Spitzentennis zurück in den Grunewald?

Erste Abstimmung am Samstag

Um auf der Anlage des LTTC ein Rasenturnier abhalten zu können, wären allerdings gravierende Umbaumaßnahmen notwendig. Unter anderem müssten drei Spielstätten dauerhaft verändert werden. Statt Sand wäre Rasenbelag notwendig.

Bereits am Donnerstag fand im Clubhaus des Vereins eine Infoveranstaltung statt. Neben Vertretern des Senats und des Rasen-Klassikers von Wimbledon, in dessen unmittelbarem Vorfeld das Berliner Turnier stattfinden soll, war auch Edwin Weindorfer anwesend. Der Österreicher hält mit seiner Vermarktungsagentur unter anderem die Lizenz für die Mallorca Open. Das Rasenturnier könnte von der Baleareninsel künftig nach Berlin ziehen, so der Vorschlag. Wann eine endgültige Entscheidung dazu getroffen wird, stand zunächst nicht fest.