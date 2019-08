Kehrt das Spitzentennis zurück in den Grunewald?

Erste Abstimmung am Samstag

Das Turnier beim LTTC Rot-Weiß Berlin stand einmal für ganz großes Tennis. Die weltbesten Spielerinnen schlugen im Grunewald auf. Doch vor elf Jahren war Schluss. Nun gibt es Hoffnung auf eine Neuauflage. Am Samstag stimmen zunächst die Vereinsmitglieder ab.

Vom Glanz alter Tage ist nicht mehr allzu viel zu sehen. Nicht nur die Kassenhäuschen könnten einen neuen Anstrich gebrauchen. An dem Ort, an dem bis 2008 die German Open im Tennis ausgetragen wurden, wirkt heute manches etwas marode. Nicht zuletzt Tennislegende Steffi Graf schlug hier immer wieder auf. Neunmal in Folge gewann sie das Turnier - Rekord. Das Stadion, das 7.000 Zuschauer fasst, trägt ihren Namen.