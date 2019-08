Kontrolle ist das A und O während des Spiels. Jegliche Aktionen - seien es Schüsse oder Pässe - sollten bewusst ausgeführt sein. Wichtig dafür ist ein gutes Ballgefühl, das am besten erreicht werden kann, "wenn man den Ball unter der Puppe einklemmt, am besten am Scheitelpunkt", so die Weltmeisterin. Beim Üben gilt es, sich Zeit zu lassen. Und sollte man in der Kneipe spielen und schon das ein oder andere Bier genossen haben, braucht es vielleicht noch etwas mehr Geduld…