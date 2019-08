Dina Orschmann von Turbine Potsdam hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Mittwoch. Die 21-jährige Mittelfeldspielerin verletzte sich bereits in der letzten Woche in einem Testspiel. In den nächsten Tagen soll sie operiert werden.

In einer offiziellen Vereinsmitteilung wird sie zitiert mit den Worten: "Für das kommende halbe Jahr habe ich mir hohe Ziele gesetzt, um bis zur Rückrunde wieder mit 120 Prozent Einsatz, Kraft und Leidenschaft auf dem Platz anzukommen."