Streit über Stimmungsboykott bei Union - "Die Fans haben den Verein auf ihrer Seite"

14.08.19 | 19:12 Uhr

Der geplante Stimmungsboykott der Ultras von Union Berlin bei der Bundesliga-Premiere gegen RB Leipzig spaltet die Meinungen in Verein und Mannschaft. Präsident Dirk Zingler unterstützte im rbb den Protest - und widersprach damit auch seinem Torhüter.



In den Streit um einen geplanten 15-minütigen Stimmungsboykott bei Union hat sich jetzt auch Präsident Dirk Zingler eingeschaltet. "Sie haben den Verein auf ihrer Seite", sagte er am Dienstagabend in der "Sondersendung in Rot-Weiß" von Radioeins in Richtung der organisierten Fans, die die Protestaktion für die Bundesliga-Premiere gegen RB Leipzig angekündigt haben. Es ist eine klare Positionierung in einer kontroversen Debatte.

Am Freitag hatte die Ultra-Gruppierung "Wuhlesyndikat 2002" auf ihrer Homepage verkündet, bei dem Spiel am Sonntag als "Zeichen des Unmuts" die ersten 15 Minuten schweigen zu wollen. RB Leipzig ist seit jeher ein rotes Tuch für viele Fußball-Fans, Protestaktionen - über und unter der Gürtellinie - gab und gibt es in vielen Stadien. Sie sehen den Club als reines Marketingvehikel eines großen österreichischen Brauseherstellers, der vor rund zehn Jahren einem Viertligisten das Startrecht abkaufte und den Verein mit jeder Menge Geld bis in die Champions League führte. Seit der Schweige-Ankündigung der Ultras von Union Berlin gibt es ein Hin und Her zwischen Befürwortern und Gegnern - im Verein und bei den Fans. Zingler betonte nun: "Ich habe in den vergangenen Wochen immer gesagt, dass wir darauf achten werden, dass Union sich nicht verändert. Wir haben gegen Leipzig klar Position bezogen in der zweiten Liga - und ich halte es für sehr ehrlich, das auch in der ersten zu tun."

Was sagen die Spieler von Union?

Tags zuvor hatte sich Keeper Rafal Gikiewicz geäußert - mit einem gänzlich anderen Tenor als Zingler. Er forderte die Fans bei Instagram auf, das 15-minütige Schweigen zu unterlassen und lieber die eigene Mannschaft zu unterstützen: "Euer geplanter Boykott in den ersten 15 Minuten ist nicht gut für uns Spieler. Ihr könnt gerne eine Choreo oder sonst etwas machen. Wir Spieler, zusammen mit Euch Fans, müssen unseren Gegnern zeigen, dass das unser Platz ist, unser Haus! Sie müssen spüren 'Wellcome to Hell'“, schrieb der 31-Jährige.

Auch Christopher Lenz hatte den negativen Einfluss schweigender Anhänger auf die eigene Mannschaft moniert. "Das ist ein Fan-Ding, aber natürlich sind wir eigentlich dafür, dass die Fans uns anfeuern", sagte der 24-jährige Abwehrspieler - und erinnerte an vergangene Erfolge: "Man hat gerade in der letzten Saison in Spielen gegen Hamburg oder Magdeburg gesehen, wenn wir die Fans im Rücken haben, ist es für uns gefühlt einen Tick leichter."

Subotic zeigt Verständnis

Doch es gab auch andere Stimmen aus der Mannschaft. Solche, die sich klar auf die Seite der Fans schlugen. Neven Subotic zum Beispiel. "Auch ich finde diese Kapital-Entwicklung im Fußball nicht positiv", sagte der Innenverteidiger, der vor dieser Saison neu zu den Köpenickern stieß. Es sind Positionen, die zeigen, wie groß das Dilemma ist, in dem der Verein steckt. Der Stimmungsboykott schmerzt. Gerade an diesem historischen Spieltag. Und doch gibt es auch Verständnis für die Anhänger. Das wird auch bei Manager Oliver Ruhnert in einem Zitat deutlich. "Ich habe immer gesagt, dass es nicht sein muss am ersten Spieltag, weil man dann ein Politikum daraus macht. So ist es jetzt auch. Im Grunde wünschen wir uns alle die Unterstützung von den Rängen, aber unsere Fans haben sich schon sehr klare Gedanken darüber gemacht und wissen, was sie da tun."

"Wuhlesyndikat 2002" bekräftigt seine Haltung

Das "Wuhlesyndikat 2002" äußerte sich am Mittwoch auf seiner Seite erneut zu der Aktion, reagierte auf die Diskussionen - und bekräftigte noch einmal seine Haltung. Es müsse erwähnt werden, "dass RB scheinbar auch in Teilen unserer Fanszene ein Stück weit 'angekommen' ist, ebenso in natürlich größerem Maße in der allgemeinen Öffentlichkeit", schrieben sie. Das sei "ein weiterer, entscheidender Grund, den Protest lebendig zu halten." Man sei sich bewusst, dass der Stimmungsboykott eine drastische Maßnahme sei. "Jedoch sollte ebenfalls klar sein, dass es im Stadion wohl kaum eine wirkungsvollere Protestform geben kann." Es schmerze, das erste Bundesliga-Spiel des Vereins in einem solchen Rahmen begehen zu müssen, "und doch liegt hier die große Chance, zu beweisen, dass wir genau deshalb ein Gewinn für die Bundesliga sind - weil wir bereit sind, für unsere Werte und unsere Art der Vereinskultur zu kämpfen und Opfer zu bringen." Man stehe für einen "Fußball, der geprägt ist von Mitbestimmung, Treue, Stehplätzen, Emotionen, Financial Fairplay, Tradition, Transparenz, Leidenschaft, Geschichten, Unabhängigkeit und Ehrenamt. Wie wir alle wissen, sind das Werte, die vom Konstrukt aus Leipzig mit Füßen getreten werden", hatten die Ultras schon in ihrer ersten Mitteilung betont. Der Stimmungsboykott soll von einer "optischen Aktion" flankiert werden.

