Ein Reporter des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist vor dem Spiel des 1. FC Union gegen RB Leipzig am Sonntag angegriffen und geschlagen worden.



Der Reporter machte etwa zwei Stunden vor dem Spiel im Umfeld des Stadions Videoaufnahmen für das Social-Media-Angebot von rbb24.de. Gefilmt wurden die Menge der zum Stadion An der Alten Försterei in Köpenick laufenden Besucher.