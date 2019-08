Es war der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel - und zudem eine Sensation: Die deutschen Volleyballerinnen mit der Potsdamerin Lisa Gründing haben bei den Europameisterschaften am Montagabend Rekordchampion Russland bezwungen. Dank einer Galaleistung in einem packenden Kräftemessen in Bratislava gewann das Team von Bundestrainer Felix Koslowski mit 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11) und liegt überraschend auf Kurs Gruppensieg.