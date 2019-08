Erstmals findet die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen in vier Ländern statt: Polen, Slowakei, Türkei und Ungarn. Lisa Gründing vom SC Potsdam berichtet im Interview vor dem Start am Freitag über Reiseplanung, Ziele und ihr Rezept gegen Lagerkoller.

Lisa Gründing : Wir sind jetzt in Bratislava, wo wir auch die Vorrunde bestreiten werden. Wir waren vorher ein paar Tage in der Nähe von Wien und hatten dort einen Lehrgang. Jetzt haben wir schon hier trainiert und gerade bin ich im Hotel.

Die EM wurde auf 24 Nationen aufgestockt und findet erstmals in vier Ländern statt. Wie gefällt Ihnen das?

Ich finde das ganz cool. Dann können viele Nationen einen Teil der EM ausrichten. Das ist für die Heimteams natürlich schön. Aber dadurch zieht sich das Turnier auch ein bisschen, weil immer wieder Reisetage dazwischen kommen. Wir haben jetzt die Vorrunde in Bratislava und spielen dann in Polen. Die Finalrunde wäre dann in der Türkei, wir müssten also fliegen. Aber das wurde vom Veranstalter alles gut geplant, ein Nachteil ist das nicht.