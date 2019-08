Erstmals findet die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen in vier Ländern statt: Polen, Slowakei, Türkei und Ungarn. Lisa Gründing vom SC Potsdam berichtet im Interview vor dem Start am Freitag über Reiseplanung, Ziele und ihr Rezept gegen Lagerkoller.

"Man hat noch viel Nervosität gesehen. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass ein Satz in Gefahr ist", sagte Koslowski nach dem Spiel. Sein Team habe gute Ansätze gehabt, jedoch "fehlte ein bisschen die Stabilität in der Qualität."

Die EM wird in diesem Jahr erstmals in vier Ländern ausgetragen: Polen, Slowakei, Türkei und Ungarn. Das deutsche Team trifft in der Gruppe D noch auf Spanien (Samstag), Rekord-Weltmeister Russland (Montag), Gastgeber Slowakei (Dienstag) und Weißrussland (Mittwoch).

In der Vorrunde wird in vier Sechsergruppen gespielt, jeweils vier Teams kommen ins Achtelfinale. Das Finale findet am Sonntag, den 8. September, in Ankara statt.