Volleyball-Männer bestreiten Olympia-Qualifikation in Berlin

Es ist die letzte Chance der deutschen Volleyball-Männer auf die Olympischen Spiele - und die Entscheidung fällt in Berlin: Zwischen dem 5. und 10. Januar 2020 kämpft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes in der Max-Schmeling-Halle um ihr Ticket für Tokio. Der DVV erhält den Zuschlag für die Ausrichtung des entscheidenden europäischen Qualifikationsturniers. Dies teilte der Europäische Dachverband CEV am Donnerstag mit.