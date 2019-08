Der deutsche Wasserball-Meister Spandau 04 muss in der kommenden Champions-League-Saison gegen hochkarätige Teams antreten. Bei der Auslosung am Freitag in Barcelona landeten die Spandauer unter anderem gemeinsam mit Olympiakos Piräus, VK Szolnoki (Ungarn) und Jug Dubrovnik (Kroatien) in der Gruppe A. Alle drei Klubs haben den Wettbewerb in der jüngsten Vergangenheit gewonnen.