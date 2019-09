Bild: imago/Andreas Weihs

Interview | Ehemaliger Cottbus-Trainer Eduard Geyer - "Ich brauche mich nicht mehr aufzuregen!"

24.09.19 | 18:28 Uhr

Eduard Geyer führte einst den FC Energie Cottbus aus der Regional- in die Bundesliga. Jetzt genießt der 74-Jährige sein Pensionärsleben in Dresden. Aber so ganz ohne Fußball kann der ehemalige Spieler und Trainer doch nicht.

Als wir Eduard Geyer am Morgen anrufen, erwischen wir den 74-Jährigen in seiner Wohnung in Dresden. Seit 7 Uhr habe er mit seiner Enkelin gespielt, und es gehe ihm gut. Über Fußball kann man aber immer noch mit dem ehemaligen Spieler und Trainer reden. Natürlich über Energie Cottbus, aber auch über den 1. FC Union Berlin.

Eduard Geyers Fußballstationen Spieler 1962-1965 SC Einheit Dresden 1965-1968 FSV Lokomotive Dresden 1968-1975 Dynamo Dresden Trainer 1975-1990 Dynamo Dresden 1989-1990 DDR-Nationalmannschaft 1991-1992 Banyasz Siofok 1922-1994 FC Sachsen Leipzig 1994-2004 Energie Cottbus 2005-2006 Al-Nasr Sports Club 2006-2007 FC Sachsen Leipzig 2007-2008 Dynamo Dresden



rbb|24: Womit verbringen Sie gerade Ihre Zeit, Herr Geyer?



Eduard Geyer: In erster Linie mit Bewegung. Ich gehe mehrmals zum Sport, ich mache ein bisschen Gymnastik, gehe spazieren, wandern und ab und zu mal zu einer kleinen Feier.



Beschäftigen Sie sich noch viel mit Fußball?



Der hat mich ja mein ganzes Leben bisher beschäftigt, aber ich kann jetzt viel gelassener rangehen. Ich brauche mich nicht mehr über Spieler, Funktionäre, Schiedsrichter oder Videobeweise auf zu regen. Videobeweise sind eh fragwürdig, aber grundsätzlich verfolge ich schon einige Spiele, insbesondere Dynamo Dresden und Cottbus, aber auch Union Berlin.



Wie verfolgen Sie Ihren Ex-Verein Energie Cottbus?



Zu Hause schaue ich mir immer im TV ein paar Bilder an oder lese die Ergebnisse. Ich kenne da ja kaum noch jemanden in Cottbus, aber grundsätzlich bin ich immer noch dran mit dem Herzen und will nur das Beste für den Verein.



Was sagen Sie zur aktuellen Situation bei Energie?



Das ist schon problematisch dort. Für mich war ja der Abstieg aus der 2. Liga das Schlimmste, das hätte unbedingt verhindert werden müssen. Da gehört auch immer viel Fachkompetenz dazu und das kann ich aus der Ferne schlecht einschätzen, aber daran hat es ein wenig gefehlt. Vierte Liga ist jetzt kein Aushängeschild für den Verein. Ich habe immer zu meinen Spielern gesagt: "Wenn ihr nach oben wollt, dann schaut in die Zeitung und guckt, wo ihr steht!". Und wenn man jetzt reinguckt, steht Cottbus ganz hinten und vorne eben Bundesliga.

Was würde Cottbus helfen, den Aufstieg in die 3. Liga diese Saison zu meistern?



Das kann man durchaus erreichen, das zeigen ja auch andere Mannschaften. Bei Cottbus kommen ja immer noch 5.000 bis 8.000 Zuschauer, wenn Energie vorne mitspielt, das ist ja enorm für die vierte Liga. Als ich in Cottbus angefangen habe, da kamen so 1.500 bis 2.000 Zuschauer. Die brauchen jetzt handelnde Personen, Geduld und ein bisschen Ahnung von Fußball. Ich hoffe sehr auf den Aufstieg, aber das wird schwer, weil ja fünf bis sechs Mannschaften da ambitioniert oben mitspielen.



Was sagen Sie zum Erfolg vom 1. FC Union Berlin? Im Gegensatz zu Cottbus und vierter Liga spielen die Köpenicker ja Bundesliga.



Man muss das ein wenig relativieren. Cottbus war noch nie so eine Fußball-Hochburg, aber die Mannschaft von Union wurde schon in der DDR angenommen. Bei Energie hat sich das alles erst entwickelt, da haben die Eisernen aus Berlin einfach eine längere Tradition. Es ist schon schön, dass Berlin jetzt zwei Bundesligisten hat, vor allem auch einen aus dem Osten. Die Euphorie dort ist ja riesengroß, man hofft jetzt auf den Klassenerhalt. Das ist ziemlich schwer, aber möglich.



Inwiefern möglich?



Nichts schön reden, Gas geben und die nötigen Punkte vor allem zu Hause holen. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Telefoninterview führte Friedrich Rößler