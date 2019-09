Alba Berlin wird ohne Cheerleader in die Saison 2019/2020 starten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Man sei sich darüber im Klaren, so Alba-Geschäftsführer Marco Baldi, dass viele Fans die Alba Dancers vermissen werden. "Wir sind aber zu der Überzeugung gekommen, dass das Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents nicht mehr in unsere Zeit passt."

Die Cheerleader wurden laut Verein mehrfach zum besten Danceteam Europas gekürt. "Die Tänzerinnen haben hart dafür gearbeitet und sie haben ihr Können unermüdlich für unser Team und für die Alba-Fans in der Arena eingesetzt", sagte Baldi. Allerdings sei zuletzt der Eindruck entstanden, dass bei Alba Berlin Frauen "für die tanzende Pausenunterhaltung" zuständig seien, "während Männer Basketball spielen".

Tatsächlich wolle man gerade in der Nachwuchsarbeit aber Jungen und Mädchen gleichermaßen für Basketball begeistern. So habe Alba bereits "die mit Abstand größte Mädchen- und Frauenbasketballabteilung Deutschlands", so Geschäftsführer Baldi. "Wir wollen zukünftig noch stärker fördern, dass Frauen im Basketball als Spielerinnen sichtbar und zu Vorbildern werden. So will der Verein unter anderem mit seinem Frauenteam in einigen Jahren um den Meistertitel mitspielen. Die Mannschaft war zuletzt bereits in die 2. Bundesliga aufgestiegen.