Am Freitag müssen Sie auswärts gegen die formstarken Leipziger ran, die momentan auf dem dritten Tabellenplatz stehen. Das wird ein hartes Stück Arbeit, oder?

Ja, Leipzig ist keine schlechte Mannschaft. Aber wir fahren nicht dahin, um ein Unentschieden zu holen oder um zu gucken, was so geht. Ich will jedes Spiel gewinnen - die Qualität dazu haben wir! In dieser Regionalliga-Saison spielen viele gute Mannschaften auf dem gleichen Niveau Fußball und auch wir werden wieder Chancen haben, vorne mit dabei sein.