Alba Berlin muss am Samstag im ersten Pflichtspiel der Saison im Pokal zu Hause gegen Würzburg ran. Es ist der Auftakt in eine Marathon-Spielzeit. Ein essenzieller Bestandteil des Teams soll Marcus Eriksson werden. Er bringt eine besondere Fähigkeit mit. Von Uri Zahavi

Die Frage, ob er sich schon gut integriert habe, erübrigt sich bei der Beobachtung des freundschaftlichen Miteinanders mit den Kollegen eigentlich. "Es ist gut einen eingespielten Stamm an Spielern und Trainern zu haben", lobt der Neue die in Großteilen zusammengebliebene Alba-Truppe. "Da müssen wir Neue uns nur so schnell es geht in die Mannschaft spielen." Das scheint vor allem bei dem schwedischen Nationalspieler hervorragend zu funktionieren.

In den vergangenen neun Jahren spielte Eriksson in Spanien - unter anderem sechs Jahre lang für den großen FC Barcelona. Dass der Mann Spaß an seinem Beruf hat, ist nur schwer zu übersehen. Kaum ist der Ball im Spiel, blitzt ein Lächeln über seine Lippen.

Der 25-jährige Flügelmann liebt vor allem diese Weitwürfe. In der vergangenen Euroleague-Saison traf er die drittmeisten Dreipunktewürfe aller Akteure des Wettbewerbs. Damals spielte er noch in Spanien für den CB Gran Canaria. Jetzt ist er einer von nur drei Neuzugängen im Team von Coach Aito Garcia Reneses. "Ich bin erst etwas mehr als einen Monat hier", erzählt der sympathische 2,01-Meter-Mann auf Englisch. "Ich gewöhne mich an alles, jeden Tag fühle ich mich etwas mehr wie Zuhause. Meine Mitspieler und das Trainerteam helfen mir natürlich sehr dabei."

Wer Marcus Eriksson beim Training zuschaut - beziehungsweise zuhört - bekommt es häufig präsentiert. In der Trainingshalle von Alba Berlin in Mitte wirft der schwedische Neuzugang aus allen Lagen. Unterm Korb - Swish. Aus der Distanz für drei Punkte - Swish.

Am Samstag (18 Uhr) können Eriksson und die Jungs von Coach Aito erstmals in einem Pflichtspiel zeigen, wie weit sie schon sind. Der Vizepokalsieger muss eben in diesem Wettbewerb in eigener Halle (ausnahmsweise der Max-Schmeling-Halle) gegen Würzburg ran. "Ich weiß es gar nicht so genau, muss ich zugeben", antwortet der spanische Coach auf die Frage, was denn die Stärken des kommenden Gegners seien. Er schmunzelt dabei. "In einer so frühen Phase befasse ich mich erstmal mit unserem Team - und dann mit dem Gegner."

Die Gäste blicken auf eine durchwachsene vergangene Saison zurück: Während im Europe Cup (ähnlich zu bewerten wie der Eurocup) der Weg bis ins Finale führte, ging den Würzburgern in der Liga Richtung Ende die Puste aus. Schlussendlich musste man sich mit dem neunten Platz zufrieden geben - und verpasste somit die Playoffs.

Das Spiel gegen die Süddeutschen markiert für Alba den Auftakt in eine Marathon-Saison. Der deutsche Vizemeister steht mindestens in 32 Bundesliga- und 34 Euroleaguespielen auf dem Parkett. Im Optimalfall kommen noch bis zu 15 Playoffspiele um die deutsche Meisterschaft dazu. "Auf so etwas kann niemand richtig vorbereitet sein", gibt sich Trainer Reneses bescheiden vor den bevorstehenden Mammut-Aufgaben. "Wir müssen konzentriert und mit hoher Intensität spielen." Und das in jedem Spiel.