Der Pflichtspielauftakt ist geglückt: Alba Berlin hat das Pokal-Achtelfinale mit 92:81 gegen Würzburg gewonnen und ist unter den besten acht Teams des Wettbewerbs. Es war eine enge Partie, in der die Albatrosse erst in den Schlussminuten wirklich absetzen konnten.

Zuvor hatten Spieler und 7.233 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle drei Viertel lang ein Auf und Ab erlebt. Die Gäste aus Bayern - bereits mit einer knappen Niederlage gegen Top-Team Oldenburg in die Spielzeit gestartet - forderten die Berliner direkt. Warmlaufen? Nicht möglich! "Würzburg hatte eine Reihe von Läufen, die einen schon nervös machen können. Der Schlüssel zum Sieg war, dass wir ruhig geblieben sind und genauso unsere Runs hatten", sagte Eriksson nach der Schlusssirene beim TV-Sender Magenta-Sport.

Zu Beginn ruckelte es bei den Albatrossen noch ein wenig - nicht zuletzt auch, weil Spielmacher Peyton Siva mit Wadenproblemen pausieren musste. "Natürlich war da ein bisschen Nervosität. Es geht ja erst los", sagte der 25-jährige Eriksson. Und so gehörte die erste 3:0-Mini-Führung den Würzburgern. Alba hatte kleinere Probleme in der Defensive. Zu viele Abpraller und Rebounds landeten beim Gegner, sodass er immer wieder zweite Chancen bekam. Dennoch sollte es die letzte in der gesamten Partie bleiben, in der die Berliner fortan mal mehr, mal weniger deutlich vorne lagen.

Immer wenn es schien, sie könnten davonziehen, kämpften sich die Gäste zurück. Der Bundesliga-Neunte der Vorsaison ließ sich nie aus der Ruhe bringen. Das war im ersten Viertel beim Stand von 17:10 so. Im zweiten, als Alba auf 41:33 davonzog. Und auch kurz nach der Pause, als die Hausherren einen 9:0-Lauf hinlegten und sogar zweistellig führten (58:47). So blieb die Partie bis in die Schlussphase eng - und erst als Jonas Mattisseck zweieinhalb Minuten vor Ende mit einem Drei-Punkt-Wurf zum 83:71 traf, war sie entschieden.