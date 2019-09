Basketball-Vizemeister Alba Berlin ist mit einem Sieg in das Vorbereitungsturnier "Zadar Tournament 2019" gestartet. Am Donnerstagabend besiegten die Hauptstädter im kroatischen Zadar den Euroleague-Teilnehmer Khimki Moskau mit 85:66 (52:45). Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson mit 16 und Peyton Siva mit zwölf Punkten.

Coach Aito Garcia Reneses konnte - bis auf Stefan Peno - auf den gesamten Kader zurückgreifen. Doch die Berliner brauchten einige Minuten, um ihren Wurfrhythmus zu finden, lagen schnell mit 4:12 zurück. Mitte des 2. Viertels ging Alba erstmals in Führung (16:14). In einer mittlerweile ausgeglichenen Partie behaupteten die Berliner den knappen Vorsprung bis zur Pause.

Für die Hauptstädter ist das Vorbereitungsturnier der letzte Härtetest vor dem Pflichtspielstart am übernächsten Wochenende im Pokal gegen Würzburg. Bis dahin bestreiten sie noch zwei Spiele: am Freitag gegen Gastgeber KK Zadar (20.30 Uhr) und am Samstag gegen Anadolu Efes Istanbul (18.00 Uhr).