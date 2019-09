Danach kämpfte sich das Team von Trainer Hendrik Rödl zwar noch einmal heran. Kurz vor Schluss gelang es der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), kurzzeitig den Rückstand bis auf zwei Punkte zu verkürzen. Doch es reichte nicht. "In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel verloren. Jeder hat freie Würfe bekommen, aber wir haben sie nicht genutzt", sagte Dennis Schröder bei MagentaSport: "Aber ich bin stolz auf die Truppe, wir haben gekämpft und in der zweiten Halbzeit einen guten Job gemacht. Daran müssen wir im zweiten Spiel anknüpfen."

Insbesondere der Spielstart ging völlig schief. Vor den Augen des deutschen Ex-NBA-Stars Dirk Nowitzki konnte das deutsche Team im ersten Viertel nur mickrige vier Zähler erringen. Und auch danach wurde es - abgesehen von einem zwischenzeitlichen 13:0-Lauf - in der Arena in Shenzhen zunächst kaum besser. Zur Pause betrug der Rückstand 16 Punkte (20:36).

In dem steht die deutsche Mannschaft nach der Niederlage nun bereits mächtig unter Druck. Am Dienstag folgt das Spiel gegen die Dominikanische Republik, danach geht es am Donnerstag zum Abschluss der Vorrunde gegen Jordanien. Nach dem missglückten Turnierstart müssen Niels Giffey und Co. die beiden ausstehenden Vorrundenspiele gewinnen, um weiterzukommen. Nur in diesem Fall wäre auch ein Platz für ein Olympia-Qualifikationsturnier gesichert. Für den Einzug ins Viertelfinale, den sich das Team eigentlich vorgenommen hatte, sind jetzt voraussichtlich vier Siege in Folge nötig.