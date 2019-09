Trainer Aito Garcia Reneses musste auf die beiden Point Guards Peyton Siva (Schienbeinverletzung) und Jonas Mattisseck (Schulterverletzung) verzichten. Gegen den letztjährigen Euroleague-Finalisten tat sich Alba von Beginn an schwer. Schon nach knapp vier Minuten lagen die Berliner 2:15 zurück. Besonders in der Offensive taten sie sich schwer.

Besonders unter dem Korb ging für Alba nicht viel. Auch sonst war die Trefferquote schwach. Nur 39 Prozent der Mitteldistanzwürfe landeten im Korb. So lief man weiter einem deutlichen Rückstand hinterher. In Gefahr bringen konnten die Berliner die Türken nicht mehr. Am Ende blieben die Berliner ohne Chance.

Das Turnier in Kroatien war für Alba der letzte Härtetest vor dem Pflichtspielstart. Am kommenden Samstag empfangen die Berliner in der ersten Pokalrunde Würzburg. Am 2. Oktober starten sie gegen Vechta in die Bundesliga-Saison.