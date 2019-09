Der Jubel war groß - und der Sprung in der Weltrangliste ist es auch: Nach ihrem ersten gemeinsamen Sieg am Sonntagabend in Rom sind die Berlinerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch gleich in die Top 15 vorgestoßen. Der Weltverband FIVB führt das deutsche Nationalteam am Montag im Olympic-Ranking auf Rang 14. Nach gegenwärtigem Stand wäre das Duo damit 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei.